Clasico, Messi e i suoi record

Questa sera va in scena l'attesissimo Clasico. Riflettori puntati su Messi, massimo goleador della storia del big match tra Barcellona e Real Madrid con 41 gol totali segnati in 26 gare ufficiali (non è andato a referto solo in cinque occasioni).

La Pulce ha disputato 44 volte il Clasico, vincendo 20 sfide, ossia il 45% delle partite giocate. Con lui in campo, i blaugrana segnano 1,9 gol a partita nel Clasico. Grande sfida con Benzema. Sono entrambi capocannonieri della Liga con 12 reti ciascuno.

SPORTAL.IT | 18-12-2019 07:23