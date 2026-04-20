Ranking WTA: Sabalenka regina tiene a bada Rybakina, crisi Paolini inarrestabile

Classifica aggiornata questa settimana: sentenze importanti, in chiave ranking e indizi su quel che verrà a breve a partire dagli obiettivi di Jasmine, la migliore azzurra

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Non conosce interruzione l’era Sabalenka anche dopo il torneo 500 di Stoccarda, in Germania, e del 250 di Rouen, in Francia, in calendario questa settimana. La classifica di lunedì 20 aprile segna il consolidamento della prima parte della Top 10 nonché la resa dell’azzurra Jasmine Paolini che ha perso un posto importante nel ranking, scivolando in nona posizione.

Sabalenka leader, davanti alla kazaka Elena Rybakina al suo “best ranking” di sempre, davanti a Coco Gauff e a Swiatek anche questa settimana. Stabili Jessica Pegula, Amanda Anisimova, Elina Svitolina mentre nella coda delle prime dieci si consuma il sorpasso di Mirra Andreeva ai danni della nostra Jasmine Paolini . A chiudere Victoria Mboko.

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Sabalenka regina anche questa settimana

Per Aryna Sabalenka il doppio colpo Miami–Indian Wells è perfettamente riuscita e per la prima volta nella sua carriera, anche da numero 1. L’impresa che ha messo a segno anche Sinner, sul versante ATP prima del piccolo capolavoro a Montecarlo mentre la campionessa di Minsk ha rafforzato la sua leadership.

La Tigre tiene a bada Rybakina, nel ranking WTA, capace di mantenere saldo il suo best dietro a Aryna la quale vede aumentare leggermente il suo vantaggio a 2.395 punti. In terza posizione la statunitense Coco Gauff, che precede la polacca Iga Swiatek e le americane Anisimova e Pegula. In questa Top 10 figurano l’ucraina Svitolina da qualche settimana, tennista da tenere sotto osservazione.

La russa si conferma in crescita al contrario dell’azzurra e a causa della sua uscita di scena prematura. Ora per Paolini la situazione si complica e non poco.

Delusione annunciata Paolini

Il passo indietro in classifica di Paolini scaturisce da un fatto, la mancata conferma dei punti della semifinale sul rosso tedesco del 2025 che accompagnano Jasmine alla penultima posizione tra le prime dieci.

Una delusione annunciata, su cui ci soffermeremo. Tornando alla situazione delle azzurre, stabile Elisabetta Cocciaretto, al numero 41. Risale di 5 posti Lucrezia Stefanini, ora al numero 143, così come Lisa Pigato, che firma un altro primato personale. La 22enne di Bergamo scavalca Nuria Brancaccio, ora al numero 153, sempre più o meno in zona “best” ma con una posizione in meno rispetto al ranking precedente.

Fa ancora due passi indietro Lucia Bronzetti, uscita lo scorso fine ottobre dalla top cento ed ora al numero 166. Recupera invece nove posti Jessica Pieri, ora al numero 251. Alle sue spalle c’è la “scalatrice” della settimana in casa Italia, Tyra Caterina Grant, che grazie al successo nell’ITF da 30mila dollari di Santa Margherita di Pula dell’altra settimana guadagna in un colpo solo trentotto posizioni e risale al 262. Stabile Jennifer Ruggeri, al numero 266, mentre guadagna tre posti Dalila Spiteri, ora numero 270, che chiude le prime dieci.

Top 10 del 20 aprile 2026, Paolini giù

Torniamo alla classifica di questa settimana cambiata dopo i due tornei di questa settimana e in attesa di quel che verrà dai tornei in calendario, in primis Madrid. La situazione attuale è la seguente:

Aryna Sabalenka 10895 Elena Rybakina 8500 Coco Gauff 7279 Iga Swiatek 7273 Jessica Pegula 6136 Amanda Anisimova 5995 Elina Svitolina 3910 Mirra Andreeva 3746 Jasmine Paolini 3722 Victoria Mboko 3531

La classifica completa e aggiornata all’ultimo torneo disputato è qui.