Classifica ATP: Alcaraz numero 1, Sinner insegue ma il sorpasso è un miraggio. Musetti vede le Finals di Torino

Oggi lunedì 15 settembre inizia la 38esima settimana in vetta al ranking per Carlos Alcaraz, vicino a raggiungere tre leggende nella classifica dei numeri 1 più longevi di sempre. Alle sue spalle Jannik Sinner, le cui chance di controsorpasso entro la fine dell’anno sono però ridotte all’osso. Lorenzo Musetti stabile in top-10 e con un piede alle ATP Finals di Torino.

Alcaraz avvicina Nastase e Murray per settimane al numero 1

Al comando della classifica ATP troviamo ancora Alcaraz, che dopo il sorpasso in vetta ai danni di Sinner in seguito alla vittoria dello US Open. Questo in corso è il quinto regno da numero 1 al mondo per Carlos, arrivato a 38 settimane totali in testa al ranking. Un numero che lo avvicina parecchio a tre leggende del tennis, sulle quali lo spagnolo potrà effettuare il sorpasso nel prossimo mese abbondante. A quota 40, 41 e 43 settimane totali al n°1 si trovano – rispettivamente – infatti giocatori del calibro di Ilie Nastase, Andy Murray e Gustavo Kuerten, destinati a venire scavalcati da Alcaraz in questa speciale classifica.

Sinner insegue, ma il sorpasso è un miraggio

Alle spalle di Carlitos troviamo ovviamente il suo rivale Sinner, distante 760 dalla vetta. Nonostante il vantaggio di Alcaraz non sia proibitivo, le possibilità di chiudere l’anno al n°1 per Jannik sono ridotte all’osso. Questo perché nei prossimi mesi sarà l’azzurro a dover difendere parecchi più punti rispetto allo spagnolo, che se si guardano solo a quelli conquistati nel 2025 – quindi quelli utili a terminare l’anno in vetta – ha un vantaggio di 2590 punti, il che significa che per assicurarsi la prima posizione fino al 2026 gliene basterà conquistare 1910, una cifra facilmente raggiungibile visto il suo stato di forma e che mancano ancora vari tornei tornei importanti.

Musetti a un passo dalle Finals di Torino

Qualche posizione più indietro ma sempre in top-10, troviamo Musetti, stabile al nono posto. Musetti che si appresta anche a tornare in campo dopo il positivo US Open. Lorenzo sarà infatti impegnato all’ATP 250 di Chengdu, dove difende i 150 punti della finale persa nel 2024. In Cina il carrarino potrà anche conquistare punti importanti per strappare il pass per le ATP Finals che si terranno a Torino a novembre, suo obiettivo stagionale che appare ormai vicinissimo anche grazie al forfait di Jack Draper e a quello quasi sicuro di Novak Djokovic, con l’Italia che sogna di poter contare per la prima volta due giocatori qualificati direttamente al torneo.