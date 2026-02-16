Classifica ATP, Sinner sfida Alcaraz: a Doha chance per avvicinare il numero 1. Darderi regala un record all’Italia

A Doha Sinner a una ghiotta chance di avvicinare Alcaraz in classifica e mandargli un segnale chiaro, mentre il best ranking di Darderi migliora un record italiano. Tabù infranto e risalita per De Minaur

Inizia ufficialmente il periodo della rincorsa in classifica su Carlos Alcaraz per Jannik Sinner, che dopo la delusione dell’Australian Open torna in campo all’ATP 500 di Doha, dove punta a conquistare il torneo battendo lo spagnolo per avvicinarsi al numero 1 del mondo e mandare un segnale al rivale. Continua la risalita di Luciano Darderi, che con il nuovo best ranking migliora un record per l’Italia, che però ora punta ad avere quattro giocatori nei primi venti al mondo. Tabù Rotterdam finalmente sfatato da Alex de Minaur.

Sinner, chance per avvicinare Alcaraz a Doha

Dopo la precoce eliminazione dall’Australian Open, dove ha interrotto la striscia di cinque finali slam consecutive, Sinner si appresta a tornare in campo all’ATP 500 di Doha, dove – oltre a poter conquistare il primo titolo stagionale – ha la chance di ottenere punti importanti per la rincorsa al numero 1 in classifica.

Questo perché Jannik in Qatar non ha punti da difendere, contrariamente invece al suo rivale Alcaraz, che invece partirà con un virtuale -100. Questo significa comunque che – per essere sicuro di avvicinarsi a Carlos – Sinner dovrà conquistare il titolo, probabilmente proprio contro lo spagnolo in finale.

Darderi, il nuovo best ranking regala un record all’Italia

Chi continua a scalare la classifica è invece Darderi, protagonista di un’altra ottima settimana all’ATP 250 di Buenos Aires, dove ha raggiunto la finale. Un risultato che gli ha permesso di guadagnare un’ulteriore posizione nel ranking a scapito di Jiri Lehecka, portandosi alle porte della della top-20 in 21esima posizione. Top-20 che sarebbe arrivata in caso di vittoria nell’atto conclusivo su Francisco Cerundolo, che gli avrebbe permesso di scavalcare il connazionale Flavio Cobolli.

Il nuovo best ranking di Darderi permette anche all’Italia di portare per la prima volta nella sua storia quattro giocatori tra i primi 21 del ranking, sfiorando di pochissimo quello che sarebbe un traguardo incredibile, ovvero quella di rappresentare il 20% dei tennisti nella top-20 ATP.

Balzo di De Minaur in classifica

Dopo aver perso le finali delle ultime due edizioni rispettivamente contro Sinner e Alcaraz, De Minaur è riuscito finalmente a conquistare l’ATP 500 di Rotterdam battendo in finale Felix Auger-Aliassime. Un risultato che non solo gli permette di recuperare i punti persi la settimana precedente, ma anche di incrementare il proprio bottino in classifica, dove guadagna due posizioni a scapito proprio del canadese e di Taylor Fritz.