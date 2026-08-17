Classifica ATP, Sinner numero 1: Zverev, sorpasso definitivo ad Alcaraz. Jodar supera Djokovic nella Race e prenota la top-10

Anche dopo il forfait da Cincinnati il numero 1 di Sinner è al sicuro, mentre senza il torneo dell'Ohio Alcaraz perde il n°2 a vantaggio di Zverev. Intanto continua l'ascesa di Jodar, sempre più vicino alla top-10

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L’assenza dal Masters 1000 di Cincinnati non cambia quasi nulla per Jannik Sinner, saldo al numero 1, mentre costa al suo rivale Carlos Alcaraz il sorpasso definitivo di Alexander Zverev, quasi sicuro adesso di chiudere la stagione tra i primi due del mondo. Si avvicina invece sempre di più l’ingresso di Rafael Jodar tra i primi dieci giocatori della classifica ATP.

Sinner, il forfait da Cincinnati non mette a rischio il numero 1

Pur essendo al momento ancora obbligato ai box per via di un infortunio al ginocchio destro che rischia di obbligarlo a saltare anche lo US Open dopo i Masters 1000 i Montreal e Cincinnati, Sinner può dormire sonni tranquilli per quanto riguarda la sua vetta. I 650 punti della finale raggiunta l’anno scorso e persa contro Alcaraz che scadranno al termine del torneo infatti non cambiano pressoché nulla, con Jannik che mantiene un vantaggio di ben 5060 punti su Zverev, che calerebbero a 4110 in caso di trionfo del tedesco in Ohio. Una distanza che regala a Sinner (arrivato oggi alla sua 85esima settimana da numero 1) di essere sicuro di mantenere la vetta del ranking anche dopo lo US Open, indipendentemente dai risultati dell’ultimo slam stagionale.

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Zverev ha in mano n°2 fino a fine anno, ad Alcaraz serve un miracolo

Intanto però si muove qualcosa dietro a Sinner, dove, appunto, ora l’avversario da “temere” è Zverev. L’assenza di Alcaraz da Cincinnati infatti regala di fatto il n°2 al tedesco, che al termine della settimana tornerà alle spalle di Jannik. Una posizione che Sascha quasi certamente potrà mantenere (provando anche a migliorarla, soprattutto in caso di forfait di Sinner dallo slam newyorkese) fino al termine della stagione, considerando le condizioni di Carlos, il fatto che anche in caso di rientro allo US Open lo spagnolo non potrà guadagnare punti ma solo recuperare quelli del titolo e, soprattutto, che Alcaraz è distante da Zverev ben 2950 punti nella Race ATP, ovvero la classifica che tiene conto solamente dei risultati ottenuti in stagione.

Jodar supera Djokovic nella Race e prenota la top-10

Chi continua a scalare posizioni è invece Jodar, che grazie alla prima semifinale raggiunta in un torneo Masters 1000 a Montreal ha fatto un balzo di quattro posti salendo al n°11, sempre più vicino alla top-10 della classifica ATP. Top-10 che però sembra già essere nel futuro (e nemmeno tanto prossimo) di Rafa come conferma la Race ATP, dove lo spagnolo ha scavalcato giocatori come Fritz, De Minaur, Auger-Aliassime e Djokovic, posizionandosi davanti al serbo in settima posizione, a soli 131 punti da Medvedev sesto.