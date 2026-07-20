Classifica ATP, Sinner scalza Hewitt dalla top-10 dei numeri 1 e punta Agassi: Darderi saluta la top-20, balzo di Tsitsipas

Nuova settimana e nuovo traguardo per Sinner, che scalza Hewitt dalla top-10 della classifica all time dei numeri 1 più longevi del tennis maschile, ma i protagonisti del nuovo ranking sono Tsitsipas e Merida

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Jannik Sinner sempre più nella storia del tennis. L’azzurro ha infatti raggiunto la sua 81° settimana in carriera in vetta alla classifica ATP, scalzando una leggenda come Lleyton Hewitt dalla top-10 dei numeri 1 più longevi nella storia del tennis maschile. Scivola invece di qualche posizione Luciano Darderi, che paga la sconfitta in finale a Bastad contro Andrey Rublev, mentre uno Stefanos Tsitsipas ritrovato si avvicina alla top-50 con un balzo incredibile.

Sinner scalza Hewitt dalla top-10 dei n°1 più longevi di sempre e mette Agassi nel mirino

Continua ad allungarsi il regno in vetta al ranking di Sinner, arrivato a 81 settimane totali in carriera passate al numero 1 della classifica ATP. Un risultato incredibile, che gli permette a soli 24 anni di scavalcare una leggenda come Hewitt ed entrare nella top-10 dei numeri 1 più longevi nella storia del tennis maschile. Visto il grande vantaggio che lo separa dagli inseguitori (Zverev è distante quasi 5000 punti) il regno di Jannik è destinato a durare ancora, con buone probabilità anche fino alla fine dell’anno, un risultato che permetterebbe a Sinner di superare un’altra leggenda del tennis, Andre Agassi, fermo a 101 settimane al numero 1.

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Darderi esce dalla top-20

Perde qualche posizione invece Darderi, che pur essendoci andato vicino non è riuscito a difendere il titolo vinto la passata stagione a Bastad. Raggiunta la finale infatti l’azzurro ha ceduto in due set ad Andrey Rublev, che ha trionfato col risultato di 6-4 6-3. Una sconfitta che Luciano ha pagato caro nella classifica ATP con la perdita di tre posizioni e l’uscita dalla top-20, che rimane comunque molto vicina a 35 punti, che però non potrà recuperare la prossima settimana visto che sarà chiamato a difendere un altro titolo 250.

Balzi di Tsitsipas e Merida

Chi invece dopo tempo è tornato a battere un colpo è Tsitsipas, che ha (per lo meno momentaneamente) posto fine alla sua lunga crisi tornando a conquistare un titolo del circuito maggiore a distanza oltre un anno vincendo l’ATP 250 di Gstaad in finale contro Raphael Collignon. Un successo che ha permesso al greco di compiere un bel balzo in classifica, dove dal rischiare di uscire dalla top-100 ora si ritrova a un passo dalla top-50 al 51° posto grazie alle 34 posizioni guadagnate.

Come Tsitsipas anche il giovane Daniel Mérida è stato protagonista di un grande balzo nella classifica ATP, dove ha scalato ben 23 posizioni stabilendosi al 59° posto (suo best ranking) grazie al trionfo all’ATP 250 di Umago in finale su Damir Dzumhur.