La nuova classifica ATP aggiornata, con Sinner che raggiunge quota 90 settimane da numero 1 al mondo ma che ora dovrà guardarsi seriamente da Zverev, sempre più vicino al sorpasso

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Settimana senza grandi cambiamenti nella classifica ATP, dove in vetta troviamo sempre il nostro Jannik Sinner, arrivato a 90 settimane totali in carriera da numero 1 ma sempre più insidiato da Alexander Zverev, che potrebbe compiere il sorpasso sull’azzurro già in occasione dei prossimi tornei durante la tournée asiatica. Continua invece a scivolare sempre più a fondo Lorenzo Musetti, che dopo due anni è costretto a dire addio alla top-20.

Sinner festeggia 90 settimane da n°1 ATP

Con la classifica ATP aggiornata a oggi lunedì 21 settembre Sinner festeggia il traguardo delle 90 settimane totali in carriera passate in vetta al ranking, posizione che ricopre ininterrottamente da quando lo scorso 13 aprile scavalcò Carlos Alcaraz grazie al titolo vinto al Masters 1000 di Montecarlo. Un risultato incredibile per Jannik, sempre più vicino a raggiungere le 101 settimane da numero 1 di una leggenda come Andre Agassi.

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Zverev impensierisce il regno di Sinner

Mai come oggi però il regno di Sinner è impensierito da Zverev, che potrebbe negargli (almeno per il momento) proprio il sorpasso ad Agassi in questa speciale classifica. Attualmente l’azzurro ha un vantaggio di 1810 punti sul tedesco, sufficiente a garantirgli la sicurezza di rimanere numero 1 almeno fino alla fine del Masters 1000 di Shanghai (18 ottobre) e quindi di arrivare a 93 settimane in vetta al ranking, che però da qui a fine stagione ha molti punti in meno da difendere rispetto a Jannik.

A complicare ulteriormente la vita a Sinner c’è anche il suo recupero dall’infortunio al ginocchio, che potrebbe portarlo a saltare tutta la tournée asiatica, offrendo così un assist d’oro a Zverev, che vincendo a Pechino e Shanghai diventerebbe il nuovo numero 1 e si ritroverebbe con un vantaggio sostanzioso nella gara a due per chiudere la stagione in vetta alla classifica ATP.

Musetti esce dalla top-20 dopo due anni

Continua invece a perdere posizioni Musetti, a cui sono già stati scalati i punti della finale raggiunta l’anno scorso all’ATP 250 di Chengdu (torneo che inizierà questa settimana ma al quale l’azzurro non prenderà parte) che gli sono costati l’uscita dalla top-20 dove stazionava ormai da due anni consecutivi. Lorenzo ha infatti perso quattro posizioni, scivolando al 24° posto in classifica.