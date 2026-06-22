Classifica ATP: Sinner allunga su Alcaraz, ma Zverev insidia il numero 1 della race. Balzo di Bellucci, Sonego crolla

Sinner continua a consolidare la vetta del ranking aumentando il vantaggio su Alcaraz, ma rischia di perdere il numero 1 della Race ATP in favore di Zverev. Stabile Cobolli in top-10, mentre Bellucci continua la sua scalata e Sonego perde posizioni

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Continua a consolidare la vetta del ranking Jannik Sinner, che nonostante non sia sceso in campo la scorsa settimana ha aumentato il proprio vantaggio in classifica su Carlos Alcaraz, ancora fermo ai box per l’infortunio al polso destro. L’azzurro deve ora però guardarsi da Alexander Zverev, che inizia a insidiare la vetta della Race ATP. Continua la scalata di Mattia Bellucci, mentre Lorenzo Sonego perde posizioni. Stabile invece Flavio Cobolli.

Sinner incrementa il vantaggio su Alcaraz

Arrivato alla sua 77ettesima settimana al numero 1 ATP (risultato che lo avvicina sempre più alla top-10 di questa speciale classifica), anche senza scendere in campo Sinner consolida la propria posizione in vetta al ranking guadagnando 450 punti su rivale Alcaraz, che non ha potuto prendere parte all’ATP 500 del Queen’s di cui era campione in carica. Il vantaggio di Jannik è ora arrivato a 3990 punti e potrebbe anche aumentare in occasione di Wimbledon vista l’assenza di Carlos. Perché ciò accada l’azzurro dovrà spingersi almeno in semifinale avendo 700 punti in più da difendere rispetto allo spagnolo.

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Zverev insidia Sinner per il numero 1 della Race

Visto l’infortunio che terrà Alcaraz lontano dalle competizioni almeno fino all’inizio della stagione sul cemento nordamericano, il vero rivale in classifica di Sinner è diventato in realtà Zverev, che grazie al titolo al Roland Garros si è avvicinato molto a Carlos e non solo. Grazie al titolo al French Open e alla semifinale raggiunta ad Halle Sascha si è avvicinato parecchio a Jannik nella Race ATP (quella che tiene conto solamente dei risultati in stagione, utile a capire chi è in testa per chiudere l’anno al numero 1), tanto da insidiarne la vetta. Il tedesco infatti è distante solamente 710 punti e potrebbe colmare questa distanza già a Wimbledon, dove però parte certamente sfavorito rispetto all’azzurro.

Balzo Bellucci, Sonego perde posizioni. Cobolli stabile in top-10

Continua intanto la scalata del ranking da parte di Bellucci, rinato con l’inizio della stagione sull’erba. L’ottavo di finale raggiunto ad Halle dopo aver superato le qualificazioni e battuto Alexander Bublik ha infatti permesso a Mattia di compiere un balzo di ben nove posizioni, portandosi al n°65, a un passo dal suo best ranking (63).

Settimana negativa invece per Sonego, eliminato al primo turno in Germania da Ben Shelton dopo essere stato ripescato come lucky loser. Una sconfitta che è costata sette posizione a Lorenzo, scivolato al n°72. Stabile invece Cobolli, che nonostante l’eliminazione al primo turno ad Halle contro il futuro vincitore del torneo Frances Tiafoe non ha perso punti, mantenendo così la decima posizione in classifica.