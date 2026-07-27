Classifica ATP, Sinner: il dato incredibile. Alcaraz insidia Zverev, Djokovic torna in top-5, crolla Shelton, Darderi scivola

La nuova classifica ATP uscita il 27 luglio: al comando il solito e infinito (come dimostra un dato eloquente) Sinner, mentre alle sue spalle Zverev rischi di vedersi sorpassare da Alcaraz e Djokovic rientra in top-5

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Continua il regno in vetta al ranking ATP di Jannik Sinner, che da cinque anni è presenza stabile ai vertici della classifica, un dato incredibile che testimonia la sua grande continuità di rendimento. Alle sue spalle invece Alexander Zverev rischia di perdere la seconda posizione in favore di Carlos Alcaraz, mentre Novak Djokovic ha sfruttato le posizioni perse da Alex de Minaur e Ben Shelton per rientrare tra i primi cinque giocatori al mondo.

Sinner mostro di continuità

Circa cinque anni fa Sinner conquistava il suo primo titolo superiore a un ATP 250 trionfando a Washington in finale contro Mackenzie McDonald, un successo che gli permise il lunedì seguente di rientrare nella top-20 che poi non avrebbe più abbandonato. Da allora sono passate la bellezza di 260 settimane che Jannik ha trascorso essendo classificato tra i venti migliori giocatori del ranking (82 delle quali le ha passate da n°1 al mondo). Un dato incredibile che ci dimostra l’incredibile continuità di Sinner, che da quando si è affacciato al circuito non ha mai abbandonato l’élite del tennis maschile.

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Zverev verrà sorpassato da Alzaraz, ma a Montreal potrà tornare n°2

Se Sinner si è confermato al numero 1 del mondo alle sue spalle qualcosa potrebbe presto smuoversi. La settimana prossima infatti Zverev vedrà scadere i 400 punti della semifinale raggiunta l’anno scorso in Canada a Toronto e verrà dunque sorpassato da Alcaraz. Questa inversione di posizioni potrebbe però durare solamente due settimane, dato per tornare al n°2 a Sascha basterà raggiungere gli ottavi a Montreal, dove partirà da favorito vista l’assenza dei suoi rivali.

Djokovic torna in top-5, crollo di Shelton

In questa settimana appena iniziata si è registrato anche il ritorno di Djokovic in top-5. Un traguardo raggiunto senza necessità di scendere in campo ma dovuto alle posizioni perse da De Minaur (1) e Shelton (2), che hanno visto scadere i punti della scorsa edizione di Washington (che potranno provare a recuperare in questi giorni) dove l’australiano trionfo e lo statunitense raggiunse la semifinale. Dopo una prima parte di stagione non particolarmente brillante ora Ben rischia un crollo in classifica. Oltre ai punti di Washington infatti Shelton nelle prossime settimane a Montreal sarà chiamato a difendere anche i 1000 punti del titolo vinto l’anno scorso a Toronto, che potrebbero costargli anche la top-10.

Darderi scivola ancora

Chi in queste settimane non è riuscito a bissare gli incredibili successi della passata stagione è Darderi, che tra Bastad ed Estoril ha raggiunto una finale e una semifinale, non riuscendo dunque a difendere i punti ottenuti grazie ai trionfi consecutivi tra la città svedese e Umago. Risultati comunque non negativi per Luciano, che però è scivolato un po’ in classifica, scivolando di ulteriori due posizioni dopo quelle perse la settimana scorsa, ritrovandosi ora al 23° posto.