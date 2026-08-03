Classifica ATP, Sinner numero 1: Alcaraz supera Zverev. Cobolli da best ranking, bene Musetti, Jodar in top-15

Diventano 83 le settimane in carriera da numero 1 di Sinner, mentre alle sue spalle Zverev subisce il sorpasso di Alcaraz e Cobolli registra un nuovo best ranking

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Continua il regno del numero 1 Jannik Sinner nella classifica ATP, dove alle spalle torna però a esserci Carlos Alcaraz, che ha sorpassato Alexander Zverev. Settimana positiva per i colori azzurri con Flavio Cobolli che ha registrato un nuovo best ranking sfruttando il calo di Ben Shelton, e Lorenzo Musetti, tornato in campo dopo l’infortunio e subito protagonista a Washington, dove però a brillare maggiormente è stata la stella di Rafael Jodar.

Sinner sempre numero 1, Alcaraz sorpassa Zverev

Cambia il podio del ranking ATP. Se in vetta troviamo il solito Sinner (arrivato alla sua 83esima settimana in carriera al numero 1), alle sue spalle Alcaraz e Zverev si sono scambiati di posto, con lo spagnolo che ha sfruttato la scadenza dei punti conquistati dal tedesco durante l’edizione passata dell’Open del Canada per superarlo. A Sascha basterà però raggiungere gli ottavi di finale a Montreal per effettuare il contro-sorpasso su Carlitos e tornare al n°2 ATP.

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Nuovo best ranking per Cobolli, crolla Shelton

Cambiale dell’Open del Canada particolarmente pesante per Shelton, che ha perso i 1000 punti del titolo vinto l’anno scorso a Toronto, scivolando così di due posizioni al limite della top-10. A sfruttare il calo di Ben sono stati il suo connazionale Taylor Fritz, ora nono, e Cobolli, che è così salito all’ottavo posto della classifica ATP, stabilendo un proprio nuovo best ranking. Per mantenere questa posizione Flavio sarà però chiamato a fare bene a Montreal per evitare il sorpasso di Fritz (lontano soli 100 punti). Meno temibile invece Shelton, per tornare sopra a Cobolli dovrebbe confermarsi campione in Canada.

Bene Musetti, Jodar in top-15

Le belle notizie per il tennis italiano non terminano però qui. Nella settimana appena terminata si è rivisto in campo dopo quasi tre mesi Musetti, apparso da subito in forma e competitivo a Washington dove ha raggiunto i quarti di finale, risultato che gli ha permesso di guadagnare due posizioni salendo al 13° posto. A interrompere il percorso di Lorenzo nella capitale degli Stati Uniti è stato il giocatore rivelazione di questo 2026, Jodar, che grazie ai punti ottenuti col raggiungimento della finale contro Fritz (che deve essere ancora giocata essendo stata rimandata per pioggia) ha fatto per la prima volta in carriera il suo ingresso in top-15, avvicinandosi sempre più ai primi dieci del mondo, ora distanti poco più di 400 punti.