Classifica ATP, Alcaraz eguaglia Murray: Sinner, miraggio numero 1. Musetti vede le Finals, balzo record di Vacherot

Anche senza giocare Alcaraz consolida il numero 1 in classifica, con Sinner che avrà bisogno di un miracolo per effettuare il sorpasso nel 2025. Musetti sempre più vicino alle ATP Finals

Grazie al ritiro di Jannik Sinner durante il Masters 1000 di Shanghai Carlos Alcaraz ha potuto allungare e consolidare il suo quinto regno da numero 1, arrivando in totale a 41 settimane in carriera in vetta alla classifica ATP, le stesse passate da una leggenda di questo sport come Andy Murray. Nonostante la sconfitta con Felix Auger-Aliassime Lorenzo Musetti si avvicina alle ATP Finals, mentre la favola di Valentin Vacherot nel torneo cinese si conclude con un balzo record di ben 164 posizioni nel ranking.

Alcaraz eguaglia Murray

Anche senza scendere in campo Alcaraz ha consolidato il proprio quinto regno in vetta alla classifica, che oggi lunedì 13 ottobre è arrivato alla sua quinta settimana consecutiva, per un totale di 41 se si sommano quelle delle precedenti esperienze al numero 1 ATP di Carlos, che ha raggiunto così una leggenda come Murray per settimane trascorre al comando del ranking in carriera, portandosi a due soltanto dal brasiliano Gustavo Kuerten.

Sinner, numero 1 lontano

Quella che alla vigilia rappresentava una ghiotta occasione per accorciare in classifica su Alcaraz si è invece rivelata una vera e propria beffa per Sinner, che a causa delle condizioni estreme di Shanghai non ha potuto sfruttare l’assenza di Carlos essendo stato obbligato a ritirarsi in occasione del terzo turno contro Tallon Griekspoor e perdendo così 950 punti in classifica, aumentando il divario che lo separa dallo spagnolo a 1340 punti, che per essere colmato entro la fine dell’anno servirà un vero e proprio miracolo, soprattutto considerando lo stato di forma di Alcaraz.

Musetti vede le Finals, balzo record di Vacherot

Buone notizie dalla classifica per l’Italia arrivano da Musetti, che nonostante la sconfitta contro Auger-Aliassime negli ottavi di Shanghai ha limitato i danni vista l’eliminazione del canadese al turno successivo. L’azzurro mantiene così un vantaggio di 530 punti nella race su Felix (al momento il primo degli esclusi da Torino) e si avvicina sempre più alla sua prima partecipazione alle Nitto ATP Finals, che diventerebbe praticamente ufficiale in caso di forfait di Novak Djokovic.

A Shanghai è stata scritta anche una delle pagine di più sorprendenti della storia del tennis, ovvero la favola di Valentin Vacherot, che da n°204 ha vinto il Masters 1000 (giocatore con il ranking più basso di sempre a riuscire a conquistare un torneo così prestigioso) partendo dalle qualificazioni (alle quali ha potuto prendere parte soltanto grazie al forfait all’ultimo di Joao Fonseca), il tutto battendo Arthur Rinderknech nella prima finale ATP tra cugini. Un successo che gli ha permesso di compiere anche un balzo record di 164 posizioni in classifica stabilendosi al n°40 ATP.