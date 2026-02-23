Classifica ATP, Alcaraz in fuga: Sinner è staccatissimo. Carlos eguaglierà le settimane al numero 1 di Jannik

Sinner paga a caro prezzo l'ATP 500 di Doha e perde ulteriore distacco in classifica da Alcaraz, che grazie al titolo vinto invece si assicura di eguagliare le 66 settimane al numero 1 del ranking di Jannik. Berrettini a rischio crollo

L’ATP 500 di Doha avrebbe dovuto rappresentare la prima chance per Jannik Sinner di riavvicinarsi alla vetta della classifica. Purtroppo così non è stato per via della sconfitta nei quarti di finale contro Jakub Mensik dell’azzurro, mentre Carlos Alcaraz ha conquistato il titolo senza troppe difficoltà, incrementando ulteriormente il proprio vantaggio a 3150 punti, sufficienti allo spagnolo ha garantirsi la certezza di eguagliare anche le 66 settimane dell’altoatesino al numero 1 della classifica.

Alcaraz, solo i Big3 hanno avuto più punti in classifica

Dimenticatevi quel giocatore tanto spettacolare ma altrettanto discontinuo da incappare in sorprendenti sconfitte contro giocatori ben meno quotati di lui. Da circa un anno Alcaraz ha cambiato decisamente marcia ed è riuscito risolvere quei problemi di discontinuità che in passato gli erano costati parecchie critiche e punti importanti nel ranking.

Dopo uno strepitoso 2025, Carlos è stato protagonista di un inizio di 2026 praticamente perfetto, vincendo la prime 12 partite stagionali e conquistando i titoli dell’Australian Open (diventando così anche l’uomo più giovane di sempre a completare il Career Grand Slam) e di Doha, che gli hanno permesso di incrementare il proprio bottino in classifica dove ora vanta la bellezza di 13.550 punti. Una cifra incredibile e che in passato è stata superata solamente da Novak Djokovic, Roger Federer e Rafael Nadal, capaci di spingersi rispettivamente fino a 16.950, 15.903 e 15.390.

Sinner lontanissimo, Alcaraz sicuro di eguagliare le settimane al n°1 di Jannik

Con il trionfo a Doha Alcaraz ha inoltre consolidato la propria posizione in vetta alla classifica davanti a Sinner, che dopo in ko nei quarti di finale in Qatar contro Mensik è scivolato a 3150 punti di distanza. Un vantaggio che regala a Carlos la certezza di raggiungere le 66 settimane complessiva al numero 1 di Jannik.

Sinner infatti non potrà effettuare il sorpasso su Alcaraz (che al momento ha ricoperto la vetta del ranking per 60 settimane in carriera) prima della fine del Masters 1000 di Montecarlo (sorpasso che comunque potrebbe verificarsi solamente in caso di tracollo dello spagnolo nei prossimi tornei – eventualità al momento difficile da prendere seriamente in considerazione – e di ottimi risultati dell’azzurro tra il Sunshine Double e il torneo del Principato) che inizierà tra un mese e mezzo, ovvero quando Carlos raggiungerà le 66 settimane in vetta alla classifica di Jannik.

Musetti, Cobolli e Darderi stabili, Berrettini rischia il crollo

Per quanto riguarda gli altri tre migliori azzurri nel ranking invece non si registrano cambiamenti in classifica. Nonostante l’infortunio infatti Lorenzo Musetti rimane stabile al n°5 ATP, mentre sia Flavio Cobolli che Luciano Darderi rimangono appaiati rispettivamente al 20° e 21° posto. Si conferma in posizione n°57 Matteo Berrettini, che però al termine della prossima settimana vedrà scadere una cambiale di 90 punti, che se non difesi potrebbe costargli la perdita di 7 posizioni.