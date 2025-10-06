Classifica ATP, Alcaraz in fuga dopo il ritiro di Sinner: numero 1 lontanissimo, rimane un’ultima chance a Jannik

Il ritiro di Sinner a Shanghai permette ad Alcaraz di allungare in vetta alla classifica ATP, ma Jannik ha ancora un'ultima possibilità per tornare numero 1, anche se non sarà affatto semplice

Il forfait di Carlos Alcaraz alla vigilia del Masters 1000 di Shanghai aveva regalato a Jannik Sinner una ghiotta chance per riavvicinarsi alla vetta della classifica. Le condizioni estreme del torneo cinese hanno però obbligato l’azzurro al ritiro nel terzo turno, ribaltando dunque la situazione in favore dello spagnolo, che ha ora un vantaggio notevole sul rivale, il quale però ha ancora un’ultima chance di tornare al numero 1 del ranking, anche se forse si tratterebbe di interregno molto breve.

Sinner, come cambia la classifica dopo il ritiro a Shanghai

Senza Alcaraz in tabellone a Shanghai ci si aspettava che Sinner potesse difendere più facilmente i 1000 punti del titolo vinto l’anno scorso e accorciare il classifica su Carlos. Purtroppo però questa eventualità non si è concretizzata, con i crampi dovuti alle terribili condizioni climatiche della metropoli cinese che hanno sconfitto Jannik obbligando al ritiro in occasione del terzo turno. Un ritiro che Sinner paga caro in classifica ATP, dove dalla possibilità di portarsi a soli 390 punti dallo spagnolo si ritrova ora a inseguire Alcaraz a 1340 punti di distanza.

Alcaraz lontano, ma Sinner può ancora tornare numero 1

Questo vantaggio permette ad Alcaraz di dormire sonni tranquilli in vetta, anche se per Sinner non è detta ancora l’ultima parola. Jannik infatti mantiene una sorta di ultima chance per effettuare il sorpasso in classifica. Per tornare numero 1 però l’azzurro dovrà conquistare l’ATP 500 di Vienna e il Masters 1000 di Parigi-Bercy e soprattutto sperare in un crollo di Carlos, che non dovrà andare oltre i quarti di finale nel torneo francese (lo spagnolo non prenderà parte al torneo austriaco).

Ma le Finals complicano tutto per il numero 1 di fine anno

L’eventuale ritorno in vetta di Sinner potrebbe però durare solo pochi giorni. Questo perché dopo Parigi-Bercy si disputeranno le Nitto ATP Finals, dove Jannik difende 1500 punti contro i 200 di Alcaraz, al quale da qui al termine della stagione basterà collezionare poche vittorie per avere la matematica certezza di chiudere la sua stagione in carriera da numero 1 del mondo.