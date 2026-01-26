Classifica ATP, Alcaraz ora può staccare Sinner: Jannik aggrappato a De Minaur. Musetti-Djokovic, sfida per il n°3

Con il pass per i quarti all'Australian Open Alcaraz si regala la chance d'oro di staccare Sinner nel ranking e consolidare il numero 1 ATP, mentre Musetti e Djokovic si sfidano per il terzo posto in classifica

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

In attesa dei nuovi aggiornamenti ufficiali della classifica ATP, la prima settimana dell’Australian Open ci ha regalato i primi responsi del ranking he verrà, come Carlos Alcaraz che ora può solo guadagnare punti sul rivale Jannik Sinner, il quale dovrà tifare l’amico Alex de Minaur perché ciò non si verifichi, e il sogno numero 3 ATP più vivo che mai per Lorenzo Musetti, che però dovrò superare la resistenza di Novak Djokovic.

Sinner, ora puoi solo perdere punti su Alcaraz

Come da facile previsione, Sinner e Alcaraz sono approdati – anche se l’azzurro con qualche difficoltà in più – ai quarti di finale dell’Australian Open. Un risultato che ha permesso allo spagnolo di eguagliare quanto fatto l’anno scorso e recuperare i punti che difendeva all’Happy Slam, il che significa che qualunque ulteriore passo in avanti nel torneo permetterebbe a Carlitos di aumentare il proprio bottino in classifica e staccare ulteriormente Jannik.

De Minaur l’ultima speranza di Jannik

Questo perché Sinner deve ancora difendere 1600 punti, ovvero quelli che guadagnerebbe in caso di terzo titolo consecutivo all’Australian Open. Visto che Jannik potrà affrontare Carlos solamente in finale, l’ultima speranza dell’azzurro per non perdere terreno su Alcaraz è che il suo amico Alex de Minaur realizzi un autentico miracolo, magari trascinato dal proprio pubblico, battendo lo spagnolo e sfatando per la prima volta in carriera il tabù dei quarti di finale a livello slam. Un’eventualità certamente remota visto anche quanto bene sta giocando Alcaraz.

Musetti-Djokovic, sfida che vale il numero 3

Ai quarti di finale ci sarà un altro azzurro protagonista, ovvero Musetti, che ha staccato il pass per entrare tra i migliori otto strapazzando un avversario ostico come Taylor Fritz. Per Lorenzo la prossima sarà una sfida tutt’altro che banale. Non solo perché affronterà Djokovic, ma anche perché si giocherà quasi la matematica certezza di salire al n°3 ATP, posizione che attualmente ricopre ma solamente nella classifica live.

La quasi matematica certezza di salire sul podio del ranking in caso di vittoria su Nole è dovuta al fatto che difficilmente in finale vedremo qualcuno di diverso da Sinner e Alcaraz, il che significa che tra i rivali per il terzo posto possiamo già scartare Shelton e De Minaur (anche se, come scritto prima, sarebbe molto utile a Jannik una vittoria di quest’ultimo), rispettivamente avversari dell’azzurro e dello spagnolo nei quarti. Come competitor di Musetti rimangono dunque solo Djokovic, che Lollo dovrebbe battere per forza per sperare di salire in classifica, e Zverev, il quale potrebbe sì battere Tien, ma difficilmente superare Carlitos, il che significa che al massimo potrebbe spingersi in semifinale, rimanendo così alle spalle di Lorenzo in caso di vittoria di quest’ultimo su Nole.