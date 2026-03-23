Classifica ATP, chance Sinner a Miami: Alcaraz trema, quando può avvenire il sorpasso al numero 1. Crollo Djokovic

La precoce eliminazione di Alcaraz da Miami regala una chance d'oro a Sinner, che potrebbe tornare numero 1 della classifica già a Montecarlo. Crollo di Berrettini, mentre Cobolli e Darderi sperano nel best ranking

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Sunshine double negativo per Carlos Alcaraz, che dopo la semifinale a Indian Wells è stato eliminato al secondo turno a Miami, regalando una chance d’oro a Jannik Sinner per accorciare il classifica sul numero 1 ATP. Il forfait dal Masters 1000 della Florida costa invece una posizione a Novak Djokovic, scavalcato sul podio del ranking da Alexander Zverev. Crolla Matteo Berrettini, mentre Flavio Cobolli e Luciano Darderi potrebbero migliorare ancora la propria classifica.

Sinner, il ko di Alcaraz ti regala una chance d’oro

A sorpresa la corsa di Alcaraz al Masters 1000 di Miami è terminata già al secondo turno dopo l’eliminazione per mano di Sebastian Korda. Un ko pesante per Carlos, che ora rischia di vedere il proprio vantaggio su Sinner ridursi drasticamente. A Miami infatti Jannik ha la chance di rosicchiare altri punti importanti sullo spagnolo dopo i 1000 recuperati a Indian Wells. In caso di nuovo titolo in Florida infatti l’azzurro recupererebbe altri 960 punti, portandosi a 1190 dal numero 1 in classifica.

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Quando può avvenire il sorpasso in classifica

L’eliminazione di Alcaraz a Miami apre anche nuovi scenari per il ritorno in vetta alla classifica di Sinner, che ora ha il destino nelle proprie mani. Jannik infatti potrebbe effettuare il sorpasso già a Montecarlo, ma per riuscirci dovrà prima vincere il titolo a Miami. In caso di titolo in Florida infatti le chance di sorpasso su Carlos nel Principato lieviterebbero visto che lo spagnolo dovrà difendere i 1000 punti del titolo della passata stagione, il che tradotto significa che alla vigilia del torneo i due si ritroverebbero separati da fatto da soli 190 punti, distanza che Sinner potrebbe colmare spingendosi un turno più avanti di Alcaraz dai quarti in poi.

Crollo Djokovic, Zverev ne approfitta

In attesa di un eventuale cambio al vertice a modificarsi è stata la top-3, con il sorpasso di Zverev ai danni Djokovic, che non avendo preso parte al Master 1000 di Miami non ha potuto difendere i 650 punti della finale raggiunta la passata stagione e persa contro Jakub Mensik. Al momento il tedesco supera il serbo di 135 punti, ma potrebbe far lievitare il suo vantaggio disputando un buon torneo in Florida.

Berrettini scivola nel ranking, possibile best ranking per Cobolli e Darderi

Torneo di Miami che non ha portato buone notizia nemmeno a Berrettini per quanto riguarda la classifica. L’eliminazione al terzo turno per mano di Valentin Vacherot è infatti costata a Matteo una perdita di 150 punti e ben 19 posizioni in classifica, con il romano che è scivolato alla posizione n°87, con il rischio di uscire dalla top-100 già a Montecarlo che è sempre più reale.

Coloro che invece nonostante la classifica all’esordio a Miami potrebbe festeggiare un nuovo best ranking sono Cobolli e Darderi in seguito al crollo nella classifica live del detentore del titolo Mensik, scivolato in 26esima posizione al momento.