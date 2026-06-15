Classifica ATP, Sinner inalterato il vantaggio su Alcaraz: ma la settimana prossima cambia tutto. Bellucci e Cinà, che balzo

Settimana numero 76 in cima al Rankin per Jannik Sinner, il distacco su Alcaraz rimane immutato questa settimana ma dalla prossima cambia di nuovo tutto. Best ranking per il giovanissimo Cinà

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Jannik Sinner resta saldamente al comando della classifica ATP completando la settimana numero 76 in cima al mondo del tennis maschile. Il vantaggio del tennista altoatesino nei confronti del suo primo avversario, Carlos Alcaraz, rimane inalterato almeno per una settimana, dalla prossima infatti lo spagnolo deve rinunciare ai punti ottenuti con la vittoria dello scorso anno al Queen’s. Ma l’Italia fa festa anche per le scalata al ranking di Mattia Bellucci e Federico Cinà.

Sinner aumenta il vantaggio su Alcaraz

Jannik Sinner è il leader della classifica ATP per la 76esima settimana. Il tennista altoatesino continua a tenere saldamente le redini del circuito maschile, al momento il vantaggio su Alcaraz rimane inalterato (13500 contro 9960) ma la settimana prossima cambia di nuovo tutto. L’azzurro ha deciso di non disputare nessun torneo preparatorio a Wimbledon, rinunciando quindi alla possibilità di giocare ad Halle o al Queen’s. Una rinuncia per nulla costosa visto che aveva soltanto 50 punti da difendere. Situazione differente invece quella che riguarda Carlos Alcaraz che si vede “scadere” i 500 punti conquistati lo scorso anno in seguito alla vittoria del torneo inglese. Il vantaggio di Sinner quindi si dilaterà ancora di più allo scoccare del prossimo lunedì.

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Cobolli in Top 10, balzo di Bellucci e Cinà

L’Italia continua a essere una delle superpotenze del tennis internazionale. In Top 10 resta Flavio Cobolli (alla numero 10) con il romano che torna in campo questa settimana ad Halle dopo la finale del Roland Garros. Guadagnano una posizione Lorenzo Musetti (15) e Luciano Darderi (17). Stabile al 34esimo posto Matteo Arnaldi, mentre cede una posizione Matteo Berrettini che scende alla numero 49. Nella Top 10o ci sono Lorenzo Sonego (65) e Mattia Bellucci (74) con il tennista mancino che sale di 4 posizioni e scalerà ancora di più la classifica la prossima settimana dopo aver centrato la qualificazione al tabellone principale di Halle. Momento da ricordare per il giovanissimo Federico Cinà che ottiene il suo miglior ranking con la posizione numero 181.

Le storie di Majchrzak e Shimabukuro

Sarà una settimana da ricordare per Kamil Majchrzak, il tennista polacco ha firmato una vera e propria impresa riuscendo a vincere il suo primo titolo ATP nel torneo di ’s-Hertogenbosch dove si è tolto lo sfizio di battere in fila il canadese Felix Auger-Aliassime, il russo Daniil Medvedev e l’australiano Alex de Minaur. E’ il secondo giocatore ad aver vinto un ATP 250 battendo tre Top10 nel suo cammino e per lui arriva anche la prima volta tra i migliori 50 (posizione numero 47) con un balzo di 29 posizioni. Tra le storie della settimana c’è da segnalare anche quella del giapponese Sho Shimabukuro che a Stoccarda ha eliminato Nick Kyrgios e con questo risultato si affaccia per la prima volta tra i migliori 100.

Classifica ATP: l’elenco completo