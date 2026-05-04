Classifica ATP, Sinner nel club dei 14mila, è fuga da Alcaraz: Blockx rivelazione, crollo Draper. Cadenasso da favola

Pubblicato lunedì 4 maggio il nuovo ranking della ATP che vede l’altoatesino saldamente al comando dopo la vittoria di Madrid e con un vantaggio che cresce nei confronti di Alcaraz

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Jannik Sinner continua il suo cammino da record. Il tennista altoatesino ha appena centrato un traguardo storico con la vittoria nel Masters 1000 di Madrid che gli permette di firmare un pokerissimo mai realizzato prima in questo tipo di eventi. Ma ora c’è da lanciarsi subito sugli Internazionali di Roma non senza però dare un primo sguardo alla classifica ATP pubblicata lunedì 4 maggio che vede l’azzurro allungare ancora su Carlos Alcaraz.

Sinner nel club dei 14mila

Record che si aggiornano praticamente settimana dopo settimana con Jannik Sinner che continua a riscriverli senza sosta. La vittoria nel Masters 1000 di Madrid è un altro traguardo storico per il tennista altoatesino che con i 1000 punti conquistati in Spagna raggiunge quota 14.350 e diventa il terzo punteggio più alto nella storia del ranking della ATP. Al primo posto di questa speciale classifica c’è ancora Novak Djokovic, l’unico ad aver valicato il muro dei 16mila punti (16.950 nel 2016). Il secondo punteggio più alto è invece quello di Rafa Nadal che il 1 aprile 2009 arriva a quota 15.390 punti.

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Il quinto successo di fila in un Masters 1000 permette a Jannik Sinner di cominciare la settimana numero 70 in cima alla classifica e con un vantaggio che adesso si configura come una vera e propria fuga da Alcaraz visto che il vantaggio sale a quota 1390 punti e con i punti che scadranno a Roma per entrambi arriveranno almeno altri 350 punti di margine.

Ruud e Draper in picchiata, rivelazione Blockx

La Top 10 del ranking ATP resta pressoché immutato con Zverev che consolida la sua terza posizione con Djokovic alle sue spalle. Continua a scalare posizioni il francese Arthur Fils che con la semifinale a Madrid arriva alla 17 con un balzo di 7 posti. Ma ci sono anche dei crolli evidenti con Casper Ruud che lascia la Top20, perde dieci posizioni e retrocede al 25esimo posto. Altro crollo verticale è quello di Jack Draper con l’inglese che continuerà a perdere ancora quota visto che è stato costretto a rinunciare sia agli Internazionali d’Italia che al Roland Garros. La rivelazione della settimana corrisponde al nome del 21enne belga Alexander Blockx. Di lui si parla bene da tempo ma a Madrid ha trovato le sensazioni giuste e la semifinale raggiunta gli permette di scalare 33 posizioni e salire fino alla numero 36.

Cobolli sale ancora, la favola di Cadenasso

Lorenzo Musetti perde una posizione e si tiene stretta la decima piazza con un margine molto ristretto su Alexander Bublik. Alle loro spalle tuona Flavio Cobolli che conquista la posizione numero 12 e ormai si affaccia alla Top10. Due posizioni in avanti anche per Luciano Darderi (20). Poi bisogna scorrere fino al numero 66 per trovare Lorenzo Sonego (-4) e ancora più giù per trovare Mattia Bellucci (80). Matteo Berrettini resta aggrappato alla Top 100 lasciando per strada altre 8 posizioni. La vittoria a Cagliari permette ad Arnaldi di attutire la caduta ma il ligure dovrà ritrovare il suo miglior tennis per farsi strada di nuovo tra i migliori 100 (106). La storia da segnalare è quella di Gianluca Cadenasso con il genovese classe 2004 che sta vivendo una stagione molto positiva e grazie agli ultimi risultati (l’ultimo al Challenger di Cagliari) guadagna 36 posizioni e si affaccia per la prima volta nella Top 200 (196) e ora affronterà proprio a Roma il suo primo torneo ATP.

ATP: la classifica aggiornata