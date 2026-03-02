Classifica ATP, Sinner lontano da Alcaraz: best ranking per Cobolli, Darderi vuole la Top 20, che balzo per Bellucci e Cinà

La classifica del tennis maschile continua a sorridere all’Italia: dietro Sinner e Musetti, muovono passi importanti anche Cobolli e Darderi. Draper si gioca moltissimo a Indian Wells

Obiettivi puntati su Indian Wells. In California tornano in campo Sinner e Alcaraz per l’ennesimo confronto, a distanza almeno fino all’eventuale finale. Ma se nelle posizioni altissime la classifica ATP non vede sostanziali cambiamenti, nelle posizioni subito dietro l’Italia torna a fare la voce grossa grazie ai successi conquistati da Cobolli ad Acapulco e da Darderi a Santiago.

Sinner-Alcaraz: distacco invariato

Un distacco ampio. Carlos Alcaraz sembra tranquillamente al comando della classifica ATP e ancora per diverse settimane non potrà essere superato. Il campione spagnolo guida la classifica con 13550 punti e un distacco di oltre 3000 punti nei confronti di Jannik Sinner, secondo a quota 10400. Alle loro spalle c’è praticamente il vuoto visto che Djokovic è in terza posizione con 5280 punti e Zverev è quarto con 4555. Ma Indian Wells rappresenta per Sinner un’opportunità da provare a far fruttare visto che Carlos deve scalare i 400 punti conquistati nella scorsa edizione a cui Jannik non ha partecipato. Un appuntamento importante anche per Lorenzo Musetti che deve difendere solamente 50 punti ma la terza posizione occupata da Djokovic sembra imprendibile almeno al momento.

Medvedev prova a risalire, Draper rischia il crollo

L’inizio di 2026 hanno visto una reazione da parte di Daniil Medvedev. Il giocatore russo è reduce da una stagione molto complicata ma la vittoria a Dubai (con il forfait in finale di Griekspoor) gli permette di tornare ad affacciarsi con fiducia verso le prime posizioni. Ora il problema principale sarà riuscire a lasciare il paese mediorientale dopo gli attacchi di Israele e Stati Uniti in Iran che hanno causato problemi nei trasporti anche negli altri paesi della regione. Indian Wells rappresenta una tappa importante anche per Jack Draper. Proprio dal cemento americano era cominciata la scalata alla classifica del giocatore britannico che però alla fine dell’anno ha fatto i conti con un infortunio che lo ha tenuto a lungo per molto tempo. Ora ci sono 1000 punti da difendere e il rischio di vedere nettamente peggiorata la sua classifica in caso di flop in California.

Cobolli al best ranking, balzo di Cinà e Bellucci

Tre italiani nelle prime 15 posizioni: il momento azzurro ha di che sorridere leggendo l’ultima classifica ATP. Flavio Cobolli conquista il suo best ranking salendo in posizione numero 15 e cominciando a pregustare anche qualcosa di più. Dopo il titolo a Santiago, Darderi dovrà confermare i suoi progressi anche sul cemento per provare a fare per la prima volta il suo ingresso nella Top 20. Più indietro gli altri azzurri con Lorenzo Sonego che risale tre posizioni (61) e Berrettini che ne perde 9 (66), in Top 100 Matteo Arnaldi al numero 85. Tra i balzi più significativi c’è quello di Mattia Bellucci con il mancino che scala 16 posizione per salire alla numero 94. Il balzo più entusiasmante è quello di Federico Cinà che sale di 40 posizione ed entra per la prima volta in Top 200 (183). Il classe 2007 ha conquistato il primo titolo a livello senior vincendo il Challenger di Pune in India e ora punta a entrare stabilmente nel circuito ATP.