Classifica ATP, Sinner allunga ancora: Zverev punta Alcaraz, crolla Djokovic. Cobolli in Top 10, balzo di Arnaldi e Berrettini

Nonostante la sconfitta al secondo turno, Sinner guadagna ancora qualche punto nel confronto diretto con Carlos Alcaraz, la cui seconda posizione in classifica potrebbe essere insidiata da Alexander Zverev

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La classifica ATP dell’8 giugno 2026 parla ancora italiano. Al primo posto della classifica resta saldamente Jannik Sinner che nonostante l’eliminazione al secondo turno al Roland Garros guadagna ancora qualche punto di vantaggio su Carlos Alcaraz. L’azzurro è a quota 13500 punti con lo spagnolo fermo a 9960. E alle loro spalle sale e di molto Alexander Zverev che ora è a 7305 punti e che potrebbe pensare anche di mettere nel mirino la posizione numero 2 del ranking.

Cobolli fa il suo esordio in Top 10

La grande notizia nella classifica ATP di lunedì 8 giugno è il clamoroso balzo in avanti di Flavio Cobolli. La finale al Roland Garros vale al romano l’accesso per la prima volta in carriera in Top 10. Un risultato importante per l’azzurro che diventa il settimo italiano di sempre a riuscirci, un balzo in avanti di quattro posizioni che dimostra ancora una volta la crescita che Cobolli ha avuto nel corso della sua carriera.

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Arnaldi guadagna 70 posizioni, balzo di Berrettini

Cobolli festeggia la sua prima volta tra i primi 10 al mondo ma non è l’unico italiano a guardare con il sorriso il ranking ATP. Matteo Arnaldi avrebbe voluto chiudere in modo diverso la sua incredibile cavalcata al Roland Garros, invece è stato costretto al ritiro prima della semifinale con Cobolli ma il percorso fatto in Francia gli permette di rimettere a posto una classifica che si era fatta complicata negli ultimi mesi. Il ligure guadagna 70 posizioni e sale alla numero 34. Non è da meno Matteo Berrettini che con i quarti di finale guadagna ben 57 posizioni e si issa alla numero 48. In Top 100 tra gli azzurri anche Bellucci alla numero 78 mentre subito fuori c’è da segnalare la crescita di Andrea Pellegrino che conquista il suo best ranking (109) scalando 15 posizioni.

Djokovic perde tre posizioni, Mensik scala 10 posizioni

E’ stato un Roland Garros a forti tinte tricolori quello che si è appena concluso a Parigi. Ma oltre agli azzurri arrivano importanti cambi in classifica anche per altri atleti. Il canadese Felix Auger-Aliassime festeggia il suo best ranking salendo alla posizione numero 4. Un exploit possibile grazie soprattutto alla sconfitta di Novak Djokovic contro Fonseca con il serbo che non è riuscito a difendere i punti conquistati nell’edizione 2025. Nole sta concentrando tutti i suoi sforzi solo sui tornei dello slam e la doppia uscita di scena piuttosto prematura a Roma e Parigi, gli fa perdere tre posizioni e ora è settimo. A precederlo anche Ben Shelton e Alex De Minaur. Tra i grandi balzi c’è da segnalare anche quello di Jakub Mensik che con la semifinale sale 10 posizioni arrivando alla numero 17. Ancora in crescita Jodar, ora numero 23 al mondo.

La classifica ATP completa