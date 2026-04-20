Classifica ATP, il nuovo distacco tra Sinner e Alcaraz: altro record per Djokovic, Cobolli sale ancora, maledizione Draper

Jannik Sinner comincia la settimana numero 68 al vertice della classifica mondiale con la possibilità, giocando il torneo di Madrid, di allungare ancora sul suo rivale Carlos Alcaraz

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Jannik Sinner festeggia la settimana numero 68 al primo posto della classifica ATP. Il ritiro di Alcaraz da Barcellona ha regalato all’azzurro una nuova possibilità che ora diventa ancora più importante visto che lo spagnolo non giocherà il Masters 1000 di Madrid. Per il tennista altoatesino arrivare almeno in semifinale significherebbe restare in cima al ranking fino al Roland Garros.

Il nuovo distacco tra Sinner e Alcaraz

La decisione di Alcaraz di ritirarsi dal torneo di Barcellona ridisegna la classifica ATP. Lo spagnolo ha anche dovuto rinunciare al Masters 1000 di Madrid a causa di un problema al polso destro che sta tenendo i suoi tifosi in ansia. La nuova classifica ATP aggiornata al 20 aprile vede Jannik Sinner al primo posto della classifica con 13350 punti con un vantaggio di 390 punti su Carlos Alcaraz. Alle loro spalle c’è sempre il tedesco Zverev distante con i suoi 5255 punti poi a completare la top 5 ci pensano Djokovic e il canadese Auger-Aliassime. Proprio il tennista serbo firma l’ennesimo record della sua incredibile carriera, per lui infatti si tratta della settimana numero 860 nelle prime cinque posizioni del record mondiale superando così il primo di Roger Federer che si era fermato a quota 859.

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Rublev risale, Draper si prepara al crollo

Nelle prime 10 posizioni in classifica c’è ancora Lorenzo Musetti che difende il suo nono posto. Ma subito fuori dalla Top 10 c’è grande movimento. Risale di tre posizioni il russo Andrey Rublev grazie ai punti conquistati con la finale di Barcellona, tra le scalate più decise c’è quella del francese Arthur Fils che nel torneo catalano ha vinto e sembra soprattutto aver completamente superato i problemi fisici che lo hanno afflitto nella scorsa stagione, salto di cinque posizioni per lui che arriva al numero 25. Balzo in avanti clamoroso per lo spagnolo Rafa Jodar, il nome del nuovo del circuito mondiale che grazie alla semifinale nell’ATP 500 di Barcellona entra per la prima volta tra i migliori 50 con la posizione numero 42 e un salto di 13 posizioni. Chi invece deve prepararsi a un crollo a partire dalla prossima settimana è il britannico Jack Draper. Gli infortuni stanno tormentando la sua carriera, il problema al ginocchio gli impedirà di giocare il Masters 1000 di Madrid e questo significa per lui lasciare 650 punti per strada dopo la finale dello scorso anno. Dalla 28esima posizione crollerà oltre la numero 40 uscendo così dalle teste di serie anche per il Roland Garros.

Sonego risale 4 posizioni, Berrettini ne perde una

Alle spalle del trio Sinner, Musetti e Cobolli, sono ancora tanti gli italiani tra le prime 100 posizioni della classifica. Luciano Darderi sperava in qualcosa di più nei primi tornei sulla terra battuta e lascia per strada una posizione scendendo al numero 22. Risale invece di quattro posizioni Lorenzo Sonego che ora occupa il numero 62. Continua la crescita lenta ma continua di Mattia Bellucci, ora numero 78 al mondo, mentre Matteo Berrettini lotta per risalire, perde una posizione e si attesta al numero 92. A bussare alla porta per provare a rientrare in Top 100 c’è Matteo Arnaldi reduce da un periodo molto negativo, il ligure risale di 2 posizioni, sale al numero 103 ma deve fare i conti con i 200 punti che dovrà lasciare questa settimana e non sono una buona notizia. Perde una posizione anche il giovanissimo Federico Cinà, ora al numero 205 ma con una possibilità importante a Madrid.

Ranking ATP: la classifica completa