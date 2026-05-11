Classifica ATP, Sinner a un passo dal record di Edberg: che rischio per Musetti. Crolla Berrettini, Draper affonda

Il tennista altoatesino resta al primo posto del ranking ATP per la settimana numero 71 mentre cerca di farsi largo anche agli Internazionali di Roma. Darderi e Bellucci in crescita costante

Una settimana interlocutoria per la classifica ATP. Con gli Internazionali di Roma ancora in corso, il ranking in ambito maschile (ma anche in quello femminile) è in costante evoluzione con i risultati che arrivano dal Foro Italico. Jannik Sinner resta al comando per la settimana numero 71 in attesa di raggiungere Edberg dalla prossima e provare ad allungare ancora su Carlos Alcaraz.

Sinner a un passo da Edberg

Jannik Sinner comincia la settimana numero 71 al vertice della classifica ATP. Le considerazioni con il torneo di Roma ancora in corso sono decisamente variabili per il tennista altoatesino che agli Internazionali deve difendere i punti conquistati nella scorsa stagione quando raggiunse la finale. Per il momento l’azzurro si avvicina al record di Stefan Edberg (ieri presente al Foro Italico) che in carriera è stato numero uno al mondo per 72 settimane. Lo sguardo è già proiettato sulla posizione numero 10 del ranking storico, occupata in questo momento de Lleyton Hewitt che ha guardato tutti dall’alto in basso per 80 settimane. Per quanto riguarda i confronti con Alcaraz, tutte le discussioni sembrano essere rimandate in base a quello che succederà a Roma.

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Musetti rischia di perdere la Top 10

Roma è un torneo particolarmente importante per Lorenzo Musetti e non solo perché sui gioca con il supporto del pubblico di casa. Il tennista toscano ha vissuto una prima parte di stagione molto complicata, l’infortunio rimediato nei quarti di finale agli Australian Open contro Novak Djokovic ha avuto un effetto devastante sul suo 2026 fino a questo momento. E agli Internazionali le cose non sembrano essere perfette visto che ha dovuto soffrire (anche fisicamente) per avere la meglio dell’argentino Cerundolo. Dopo la semifinale dello scorso anno (che terminò con un ritiro per infortunio), l’azzurro deve difendere tanti punti in classifica. E se non dovesse riuscire a ripetere almeno il percorso del 2025 perderà anche la posizione tra i primi 10 del ranking.

Cobolli sogna in grande, Bellucci vola

Con gli Internazionali di Roma ancora in corso, la classifica è di fatto in aggiornamento costante. Il ranking ufficiale della ATP vede Flavio Cobolli arrembante in 12esima posizione ma la sua situazione è strettamente legata al Masters 1000 della Capitale con il tennista di casa che potrebbe addirittura piazzare il sorpasso ai danni di Lorenzo Musetti. Sogni grandi anche quelli di Mattia Bellucci che il ranking riporta in posizione numero 80 ma l’azzurro che a Roma è ai sedicesimi sta già scalando posizione proprio in virtù di questo risultato, in questo momento è in 69esima posizione con un balzo in avanti di 11 posizioni. Miglior ranking anche per Luciano Darderi che dopo la vittoria su Tommy Paul, dalla prossima settimana potrebbe essere il numero 18 al mondo ma il suo percorso a Roma potrebbe essere ancora più importante.

Tante note positive ma anche qualcuna negativa per l’Italia. Il cammino di Matteo Berrettini si è interrotto troppo presto a Roma con l’azzurro che si è arreso al debutto contro l’australiano Popyrin. La classifica ufficiale lo vede alla posizione numero 100 con un significativo -8, quella live lo vede addirittura fuori dalla Top 100 (105).

Draper e Mpetschi Perricard: crolli verticali

Ci sono situazioni però già cristallizzate all’interno della classifica e che non cambieranno di molto nel corso dei prossimi giorni e riguardano tutte delle situazioni negative. Il crollo che fa più rumore è quello dell’inglese Jack Draper che lascia per strada 22 posizioni e si ritrova al numero 50. Il britannico a lungo è stato considerato come il potenziale “terzo incomodo” nella lotta tra Sinner e Alcaraz ma gli infortuni lo stanno perseguitando e sarà costretto a rinunciare anche al Roland Garros. La sua situazione peggiorerà ancora la prossima settimana con un altro crollo di 24 posizioni che dovrebbe portarlo a quota 74 e con la Top 100 che diventa a rischio. Situazione delicata anche per il francese Giovanni Mpetschi Perricard che questa settimana lascia per strada 5 posizioni ma che dalla prossima rischia di perderne altre 20 finendo alla posizione numero 78.

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