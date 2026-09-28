Jannik Sinner ora può davvero perdere la posizione numero 1 nella classifica ATP: l’assenza a Pechino e i dubbi su Shanghai aprono la porta al sorpasso del tedesco, Musetti perde ancora terreno

Dubbi e incertezze: Jannik Sinner sta vivendo il momento più complicato della sua carriera, forse anche più della vicenda Clostebol che pure lo ha tenuto fermo nella scorsa stagione. Il tennista altoatesino vede mettere a repentaglio la sua prima posizione nella classifica ATP a causa di un problema al ginocchio che lo tiene fuori dai giochi dalla finale di Wimbledon. Zverev può sperare anche se nel ranking pubblicato lunedì 28 settembre, rimane tutto invariato nelle zone alte.

I dubbi di Sinner e le ambizioni di Zverev

Carlos Alcaraz per il momento è tagliato fuori dalla corsa per la posizione numero 1 del ranking. Anche il tennista spagnolo ha dovuto fare i conti con un infortunio che lo ha tenuto a lungo fuori con il ritorno in campo solo allo US Open. In testa alla classifica rimane Jannik Sinner, sarebbe quasi da dire “saldamente” visto che il vantaggio è ancora di 1810 punti. Ma i problemi arrivano adesso. Il tennista altoatesino ha tantissimi punti da difendere in questa fase finale della stagione e il dubbio principale è legato alle condizioni del suo ginocchio. Dopo aver rinunciato al tour nordamericano, è arrivato anche il forfait a Pechino e anche il Masters 1000 di Shanghai è seriamente in bilico. Zverev ha la sua grande occasione di conquistare l’unico traguardo che in questo momento manca alla sua carriera e con una vittoria a Shanghai potrebbe salire sul tetto del mondo.

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Top 10 invariata: a Pechino riprende la corsa

E’ stata una settimana di “stallo” e di riposo per il mondo del tennis. Sono andati in scena solo tornei minori e dunque la classifica nelle prime 10 posizioni rimane invariate. Si tratta della quiete prima della tempesta visto che con il ritorno in campo a Pechino e a Tokyo comincerà una volata incredibile fino alla fine della stagione. Dietro il trio composto da Sinner, Zverev e Alcaraz resta Ben Shelton in virtù della finale a New York, quinto invece Auger-Aliassime autore di un 2026 di grande solidità. Al settimo posto c’è invece Flavio Cobolli che deve disputare un’ottima parte finale di stagione se vuole assicurarsi un posto a Torino per le ATP Finals.

La classifica degli italiani: Darderi sale, Musetti scende ancora

Classifica tutto sommato invariata anche per gli azzurri, i movimenti in una settimana senza tornei importanti sono molto pochi. Luciano Darderi sale di due posizioni salendo alla numero 20. Mentre chi cala ancora è Lorenzo Musetti che perde i punti conquistati con la finale di Chengdu della scorsa stagione e scende di 4 posizioni fino alla numero 24. Il tennista toscano ha vissuto un 2026 molto complicato e si augura di poter risalire la china in questo finale caldissimo. Situazione che non cambia per Arnaldi (37), Berrettini (43) e Sonego (86). Sale di due posizioni Mattia Bellucci (88). Fuori dai primi 100, perde due posizioni anche il giovane Cinà (ora 170), mentre crolla Francesco Passaro che sprofonda al numero 223.