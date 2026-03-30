Classifica ATP, scatto Sinner: Alcaraz ora trema, il sorpasso al numero 1 è vicinissimo. Musetti vede Djokovic

Sinner torna a farsi vedere alle spalle di Alcaraz, che ora teme il sorpasso nel ranking già a Montecarlo. Bene anche Musetti che accorcia su Djokovic e Cobolli che registra un nuovo best ranking

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Torna ad accendersi la lotta per la vetta del ranking, con Jannik Sinner che grazie alla conquista del Sunshine Double si è portato a un passo da Carlos Alcaraz, che potrebbe subire il sorpasso al numero 1 al suo ritorno in campo. Settimana tutto sommato positiva anche per Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli in termini di classifica, con il primo che si è avvicinato a Novak Djokovic e il secondo che ha registrato un nuovo best ranking.

Sinner, che colpaccio al Sunshine Double: guadagnati (quasi) 2000 punti su Alcaraz

Non poteva chiedere di meglio Sinner dal Sunshine Double. Dopo un inizio di stagione un po’ sottotono (per un giocatore della sua caratura), l’azzurro si è riscattato alla grande conquistando i Masters 1000 di Indian Wells e Miami, il tutto senza nemmeno lasciare un set per strada. Successi che hanno permesso a Jannik di guadagnare 2000 punti in classifica visto che l’anno scorso non aveva potuto partecipare ai due tornei, mentre il suo rivale per il trono, Alcaraz, ne ha guadagnati la miseria di 40, ovvero quelli ottenuti per la vittoria al secondo turno in Florida.

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Alcaraz trema, quando può avvenire il sorpasso

Questo mese assai fruttuoso ha permesso a Sinner di accorciare e parecchio in classifica, dove ora la distanza da Alcaraz si è ridotta a 1190 punti, che però possiamo già contare essere 190. Jannik infatti avrà ancora a disposizione qualche torneo sulla terra rossa durante i quali non dovrà difendere punti, contrariamente a Carlos, che già a partire dal Masters 1000 di Montecarlo dovrà difendere i 1000 punti del titolo conquistato la passata stagione.

Ciò significa che alla vigilia di Montecarlo la reale distanza tra i due sarà di appena 190 punti. Una distanza che permetterebbe a Sinner di sperare nel sorpasso nel ranking su Alcaraz già durante il torneo monegasco, a patto però riesca a fare meglio di Carlos a partire dai quarti di finale del torneo.

Musetti avvicina Djokoivc, Cobolli registra un nuovo best ranking

A Montecarlo dovrebbe rivedersi anche Musetti, che pure come Alcaraz dovrà difendere i tanti punti conquistati la passata stagione sulla terra rossa. Nonostante sia stato obbligato a saltare praticamente tutti i tornei dopo l’Australian Open, l’azzurro non solo è riuscito a mantenere la propria posizione in classifica rimanendo al quinto posto, ma anche ad accorciare sul quarto attualmente occupato da Djokovic, che non avendo disputato il Masters 1000 di Miami non ha potuto difendere la finale raggiunta la passata stagione. Può sorridere anche Cobolli, che nonostante la prematura eliminazione dalla Florida ha stabilito un nuovo best ranking salendo al 13° posto.