Classifica ATP, Sinner dice addio al record ma stacca Alcaraz: Djokovic crolla. Cobolli sogna, balzi di Berrettini e Arnaldi

Sinner paga cara l'eliminazione al secondo turno dal Roland Garros e dice addio al record di Djokovic, ma allunga comunque su Alcaraz nel ranking, mentre Cobolli, Berrettini e Arnaldi scalano la classifica e sognano

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Roland Garros da dimenticare per Jannik Sinner, che dice addio al sogno Career Grand Slam e alla possibilità di battere il record di punti in classifica registrato da Novak Djokovic nel 2026 a causa dei ben 1250 punti persi, che gli permettono comunque di allungare su Carlos Alcaraz nel ranking. Anche senza il numero 1 al mondo il tennis maschile italiano può comunque sorridere grazie a Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi.

Sinner dice addio al record di Djokovic ma stacca Alcaraz

Il caldo estremo di Parigi, misto forse alla stanchezza accumulata negli scorsi mesi, alla pressione di dover per forza vincere e a una giornata iniziata col piede sbagliato sono stati fatali a Sinner, che si è visto eliminare al secondo turno del Roland Garros da Juan Manuel Cerundolo dopo essere ritrovato a un passo dalla vittoria sul risultato di 6-3 6-2 5-1. Una sconfitta che Jannik paga anche in classifica dove al termine di questa settimana si vedrà sottrarre 1250 punti, che gli impediranno (a meno di sorprendenti cambi nella programmazione) di battere il record di punti registrato da Djokovic nel 2016 (16950) in questa stagione.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Anche ammettendo che Sinner dovesse vincere tutti i tornei ai quali dovrebbe partecipare da qui alla fine dell’anno, l’azzurro potrebbe al massimo arrivare alla comunque incredibile cifra di 16500 punti infatti. Jannik può comunque consolarsi col fatto di aver consolidato la propria leadership in classifica guadagnando ulteriori 750 punti su Alcaraz, fermo ai box per l’infortunio al polso destro rimediato a Barcellona.

Djokovic crolla in classifica

Roland Garros negativo anche per Djokovic, che – nonostante la sola partita (peraltro persa) stagionale sulla terra rossa in quel di Roma – ci si attendeva potesse fare strada nel torneo, memori anche di quanto fatto qualche mese all’Australian Open, dove aveva eliminato Sinner in semifinale per tornare a giocare un ultimo atto di uno slam a distanza di quasi due anni da Wimbledon 2024. Nole è stato infatti eliminato al terzo turno da Joao Fonseca, un risultato che gli è costato 700 punti in classifica e la perdita di tre posizione che lo hanno portato al 7° posto del ranking.

Cobolli sogna la top-10, balzi di Berrettini e Arnaldi

Nonostante la prematura uscita di scena di Sinner, il Roland Garros 2026 si sta rivelando estremamente ricco di soddisfazioni per il tennis maschile azzurro. Anche senza il numero 1 al mondo l’Italia è infatti riuscita a portare ben tre azzurri agli ottavi di finale, ovvero Cobolli, Berrettini e Arnaldi.

Tra questi quello con più chance di fare strada è senza dubbio Flavio, terzo giocatore con il ranking più alto rimasto in tabellone e unico a non aver ancora perso un set, il quale può ora sognare in grande, anche in classifica. Approdando ai quarti di finale infatti Cobolli avrebbe buone chance di registrare il proprio best ranking all’undicesima posizione, mentre se dovesse spingersi fino alla semifinale Flavio potrebbe addirittura entrare per la prima volta in carriera in top-10 la prossima settimana.

Ancora più sorprendenti da un certo punto di vista sono stati i risultati dei due Matteo, entrambi reduci da periodi complicati per via anche dei malanni fisici che li hanno colpiti ma capaci di riscattarsi al Roland Garros. Grazie agli ottavi di Parigi Berrettini e Arnaldi sono ufficialmente rientrati in top-100 compiendo un balzo (al momento, visto che potrebbero ancora venire superati da qualche giocatore impegnato nei vari Challenger) rispettivamente di 31 e 20 posizioni, portandosi al 74° e 84° posto del ranking ATP.