Classifica ATP: Sinner-Alcaraz, riparte la sfida per il numero 1. Musetti vede la top-5, nuovo record italiano

Ecco la prima classifica ATP della stagione 2026, con la sfida per il numero 1 del ranking tra Sinner e Alcaraz che riparte ufficialmente e l'Italia che registra un nuovo record grazie a Darderi

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Con l’inizio del 2026 è tornato ufficialmente anche il grande tennis e con esso riparte anche la sfida per il numero tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, che dovrà prima cercare di ridurre i danni per poi poter cercare il sorpasso e tornare in vetta alla classifica. Nel frattempo l’Italia registra un nuovo record e punta ad avere due giocatori in top-5 con Lorenzo Musetti.

Sinner e Alcaraz, riparte la sfida per il numero 1: AO decisivo per Jannik

Anche se mancano ancora un paio di settimane al loro ritorno in campo, con l’inizio della nuova stagione del circuito maschile è ufficialmente ripartita la sfida per la vetta del ranking mondiale tra Sinner e Alcaraz, che vanta 550 punti di vantaggio sull’azzurro. I due faranno il loro esordio insieme all’Australian Open, dove – con ogni probabilità – si contenderanno il primo slam dell’anno e punti importanti.

In Australia l’obiettivo di Jannik sarà quello di non far scappare in classifica Carlos, che avendo raggiunto solamente i quarti di finale nella passata edizione potrà guadagnare ben 1600 punti in caso di vittoria finale all’Happy Slam. D’altra parte Sinner dovrà invece confermarsi campione per il terzo anno consecutivo in modo da non perdere punti e limitare i danni per rimanere vicino nel ranking ad Alcaraz, che difficilmente uscirà prima delle semifinali.

Quando il possibile sorpasso di Sinner su Alcaraz

Ogni discorso sul possibile sorpasso di Sinner su Alcaraz dipenderà ovviamente dai risultati dell’Australian Open. In caso di successo nell’Happy Slam Jannik si ritroverebbe al massimo a 1450 punti di distanza da Carlos. Una distanza che l’azzurro potrebbe colmare già nei mesi successivi, cercando di sfruttare il periodo che va da febbraio a maggio (per la precisione agli Internazionali d’Italia), che l’anno scorso aveva dovuto saltare a causa della sospensione concordata con la WADA e durante il quale lo spagnolo ha invece collezionato 2340 punti. Ovviamente perché Sinner torni numero 1 al termine di questo periodo sarebbe necessario anche un crollo di Alcaraz che però al momento è difficile da prevedere, ma fare bene in questi tornei potrebbe spianare la strada a Jannik per il sorpasso nei successivi tornei, tenendo anche in considerazione che lo spagnolo è campione in carica a Roma, Roland Garros e Queen’s.

Musetti vede la top-5

Chi invece è già pronto a tornare in campo è Musetti, iscritto come testa di serie n°1 all’ATP 250 di Hong Kong. Pur senza aver ancora disputato un match nella nuova stagione, l’azzurro ha già guadagnato una posizione su Taylor Fritz (al quale sono stati sottratti i punti della United Cup) e salendo al settimo posto e virtualmente anche un’altra su Felix Auger-Aliassime, avvicinandosi così ancora di più alla top-5 che potrebbe diventare realtà in caso di buon percorso in Cina e niente successo in United Cup da parte di De Minaur, Auger e Fritz.

Darderi regala all’Italia un nuovo record

Intanto la nuova stagione si apre con una buona notizia per l’Italia, il tutto grazie all Luciano Darderi, che ha raggiunto il proprio best ranking guadagnando una posizione e salendo al n°24 ATP. Con l’italo-argentino il movimento azzurro può vantare per la prima volta nella sua storia ben quattro giocatori (Sinner, Musetti e Cobolli gli altri tre) tra i primi 24 della classifica ATP. Un traguardo che testimonia quanto il tennis italiano sia in ottima salute.