Classifica ATP, Sinner può accorciare su Alcaraz: Musetti rischia la top-5, Cobolli e Darderi incrociano le dita

Il cemento californiano ci ha restituito un Jannik Sinner finalmente dominante come ci aveva abituato nel recente passato e pronto a sfruttare il torneo di Indian Wells per accorciare in classifica sul n°1 ATP Carlos Alcaraz. Il ko all’esordio rischia di costare caro invece a Lorenzo Musetti, mentre Flavio Cobolli e Luciano Darderi si avvicinano a un nuovo best ranking nonostante le eliminazioni precoci.
Sinner può accorciare su Alcaraz
Dopo i non esaltanti tornei all’Australian Open e all’ATP 500 di Doha, Sinner sembra essersi ritrovato a Indian Wells, dove si è sbarazzato agevolmente di Dalibor Srvcina e Denis Shapovalov. Una buona notizia per Jannik, che in California ha la ghiotta chance di accorciare e non di poco in classifica su Alcaraz.
Non avendo potuto disputare il torneo la passata stagione infatti Sinner ha già guadagnato 100 punti a Indian Wells e potrà aumentare il proprio bottino in classifica di ben 1000 punti totali in classifica in caso di successo. Carlos invece dovrà difendere i 400 punti della semifinale conquistata l’anno scorso, il che significa che in caso di vittoria finale Jannik potrebbe guadagnare fino a 750 punti su Alcaraz. Per essere certo di accorciare sul n°1 ATP all’azzurro basterebbe spingersi in finale, ma in quel caso se ad aggiudicarsi il trofeo fosse lo spagnolo Sinner guadagnerebbe appena 50 punti.
Musetti rischia il posto in top-5
Le buone notizie per Musetti purtroppo si esauriscono con il ritorno in campo a Indian Wells dopo l’infortunio. La sconfitta all’esordio contro Marton Fucsovics, giustificata dalla necessità di ritrovare forma e ritmo partita, rischia però di costare all’azzurro la fuori uscita dalla top-5. Lorenzo infatti si ritrova ora con 180 punti di vantaggio su Alex de Minaur e 195 su Taylor Fritz, che potrebbero compiere il sorpasso al n°5 ATP in caso di approdo in semifinale a Indian Wells. In soccorso di Musetti potrebbero però intervenire Alcaraz e Djokovic, teorici avversari ai quarti di finale rispettivamente dell’australiano e dello statunitense.
Cobolli e Darderi eliminati da Indian Wells ma vicini al best ranking
Colore che invece nonostante le sconfitte ai primi turni di Indian Wells potrebbero avere comunque motivo di festeggiare sono Cobolli e Darderi. I due azzurri, eliminati rispettivamente da Frances Tiafoe al terzo turno e da Rinky Hijikata al secondo, hanno infatti guadagnato posizioni nella classifica virtuale e potrebbero registrare un nuovo best ranking al termine di questa settimana.
Da n°15 Flavio è infatti salito momentaneamente di una posizione che difficilmente dovrà cedere indietro, dato che affinché ciò accada uno tra Alejandro Davidovich Fokina, Francisco Cerundolo e Frances Tiafoe dovrebbero fare parecchia strada nel torneo (almeno semifinale). Luciano ha invece guadagnato tre posizioni virtuali salendo al 18° posto e perché gli venga negato l’ingresso in top-20 dovrebbero superarlo anche giocatori con un distacco di circa 300 punti in classifica. Insomma, un’eventualità al momento molto remota.