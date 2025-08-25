Classifica ATP: Alcaraz numero 1 virtuale, Sinner superato. Carlos e Jannik, destini incrociati allo US Open

Alcaraz mette la freccia e sorpassa Sinner nel ranking ATP anche se solo virtualmente al momento. A decretare chi sarà numero 1 all'uscita della prossima classifica sarà infatti lo US Open

Jannik Sinner continua ad allungare il proprio regno in vetta alla classifica ATP arrivato ora a 64 settimane consecutive. Il numero 1 è però più in bilico che mai, con Carlos Alcaraz che ha già virtualmente superato l’azzurro e che potrebbe stabilirsi definitivamente al comando del ranking al termine del decisivo US Open.

Sinner numero 1 da 64 settimane consecutive

Oggi lunedì 25 agosto inizia la 64esima settimana consecutiva in vetta alla classifica ATP per Jannik Sinner, che da quando è diventato il nuovo numero 1 al termine del Roland Garros 2024 non ha più abbandonato la prima posizione del ranking, nonostante la sospensione di tre mesi gli ottimi risultati ottenuti dal rivale Carlos Alcaraz nella stagione in corso. Per la prima volta da giugno 2024 però il regno di Sinner sembra essere seriamente in pericolo.

Sorpasso virtuale di Alcaraz in vetta al ranking

A New York è infatti iniziato lo US Open, dove Jannik sarà chiamato a difendere il titolo vinto l’anno scorso e i 2000 punti conseguenti. 2000 punti che virtualmente sono già stati scalati a Sinner, che dovrà recuperarli facendosi strada nell’ultimo slam stagionale. Contrariamente Alcaraz ha solo 50 punti da difendere nel major newyorkese, motivo per cui Carlos si trova già virtualmente avanti a Jannik (9540 punti a 9480) nella classifica live.

US Open decisivo per il n°1 ATP

Fino al termine dello US Open Sinner è comunque certo di rimanere numero 1 al mondo, ma chi siederà sul trono sul trono del ranking ATP all’uscita della prossima classifica sarà proprio lo slam newyorkese a decretarlo. Per essere certo di confermare il sorpasso su Jannik ad Alcaraz – a parte qualche eccezione – basterà non fare peggio del rivale (qui trovate invece tutte le combinazioni necessarie a Sinner per rimanere n°1), mentre in caso di approdo all’atto conclusivo da parte di entrambi in vetta al ranking si ritroverebbe il vincitore del titolo. Possiamo dunque dire che Alcaraz ha il futuro nelle proprie mani fino a all’eventuale finale, quando i loro destini – con ogni probabilità – si incroceranno.