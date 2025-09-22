Classifica ATP, Sinner-Alcaraz: sfida per il numero 1 a distanza. Chance per Jannik a Pechino, Carlos teme Fritz

La sfida tra Sinner e Alcaraz per il numero 1 in classifica ATP riparte a distanza in Asia, con Jannik che ha una ghiotta chance di accorciare vincendo a Pechino e Carlos che invece teme un nuovo sgambetto da Fritz a Tokyo

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Diventano 39 le settimane in vetta alla classifica ATP per Carlos Alcaraz, ancora saldamente al comando del ranking davanti a Jannik Sinner. Con il loro ritorno in campo in occasione della tournée asiatica si riaccende però la sfida per il numero 1 tra i due dominatori del tennis maschile, con l’azzurro che a Pechino ha una ghiotta chance per accorciare sul proprio rivale per mantenere vive le speranze di chiudere l’anno in vetta davanti allo spagnolo.

Sinner-Alcaraz, la sfida per il numero 1 riparte a distanza

A distanza di due settimane dalla finale dello US Open che ha sancito il sorpasso in vetta alla classifica ATP di Alcaraz ai danni di Sinner, i due dominatori del tennis maschile si apprestano a fare il loro ritorno nel circuito. I numeri 1 e 2 del ranking saranno infatti rispettivamente impegnati negli ATP 500 di Tokyo e Pechino, che segnano l’inizio della loro tournée asiatica che li vedrà poi entrambi presenti al Masters 1000 di Shanghai.

Sinner, chance di accorciare su Alcaraz a Pechino

A Pechino Sinner dovrà difendere la finale conquistata l’anno scorso e persa proprio contro Alcaraz, che però quest’anno ha deciso di disputare il torneo di Tokyo, lasciando in un certo senso strada libera a Jannik, il quale ha dunque una ghiotta chance (una delle pochissime che gli rimangono sino al termine della stagione) di accorciare in classifica sul proprio rivale.

Contrariamente a Sinner infatti Alcaraz dovrà difendere i 500 punti del titolo vinto l’anno scorso, il che significa che questa settimana non potrà aumentare il proprio bottino in classifica, mentre vincendo a Pechino Jannik guadagnerebbe almeno 170 punti sullo spagnolo, portando il distacco a 590 punti, ma soprattutto tenendo vive le già fievoli speranze di chiudere l’anno al n°1 ATP.

Alcaraz vola a Tokyo dove trova lo spauracchio Fritz

Ovviamente Sinner si augura di poter guadagnare anche più di 170 punti sul rivale. Una possibilità che potrebbe concretizzarsi grazie anche alla presenza nel tabellone di Alcaraz di Taylor Fritz, che lo ha recentemente battuto con un netto 6-3 6-2 in Laver Cup, interrompendo la sua striscia di vittorie consecutive e diventando il primo a battere lo spagnolo proprio da quando Jannik lo sconfisse in finale a Wimbledon. Purtroppo per l’altoatesino però lo spagnolo e lo statunitense si potranno affrontare solamente in finale essendo rispettivamente testa di serie n°1 e n°2, con una vittoria del secondo sul primo che permetterebbe a Sinner di guadagnare in totale 340 punti su Alcaraz in caso di trionfo a Pechino.