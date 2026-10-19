Il regno da numero 1 di Sinner si avvicina sempre più alla sua fine, ma Jannik può consolarsi con la certezza di chiudere la stagione davanti al rivale Alcaraz. Jodar e Davidovich Fokina fanno crollare Djokovic, mentre Bellucci, Passaro e Cadenasso scalano il ranking ATP.

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Alexander Zverev si avvicina sempre più a diventare il nuovo numero 1 della classifica ATP scavalcando Jannik Sinner, che ha ottenuto comunque la matematica certezza di chiudere la stagione davanti al rivale Carlos Alcaraz. Settimana da incorniciare per Rafael Jodar e Alejandro Davidovich Fokina, ora molto vicini alla top-10 dove invece non è più presente Novak Djokovic. Tris di trionfi a livello Challenger per gli azzurri Mattia Bellucci, Francesco Passaro e Gianluca Cadenasso, protagonisti di balzi importanti nel ranking.

Sinner numero 1, ma il suo regno ha le settimane contate

Diventano 94 le settimane in vetta alla classifica ATP per Sinner, il cui regno è però sempre più vicino a concludersi. La sconfitta di Zverev in semifinale al Masters 1000 di Shanghai ha regalato all’azzurro la certezza di arrivare a 95 settimane in carriera da n°1, ma per allungare ulteriormente il suo terzo regno da leader della classifica ATP Jannik dovrà sperare in un passo falso del tedesco anche a Vienna. In caso di semifinale in Austria infatti Sascha sarebbe certo di scavalcare Sinner nell’aggiornamento del ranking che uscirà il prossimo 2 novembre, quando per l’azzurro scadranno anche i 1000 punti del titolo conquistato la passata stagione al Masters 1000 di Parigi.

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Sinner certo di chiudere la stagione davanti ad Alcaraz

Shanghai a Sinner ha regalato, oltre che una nuova settimana da numero 1, anche la certezza di chiudere la stagione davanti ad Alcaraz. La sconfitta al terzo turno nel Masters 1000 cinese ha impedito allo spagnolo di puntare al sorpasso sul rivale azzurro. Da qui a fine stagione infatti Carlitos potrà guadagnare massimo 3000 punti in caso di trittico di trionfi tra Vienna, Parigi e ATP Finals, che lo proietterebbero a 7600 punti a fine stagione, comunque meno dei 7950 che vanta Jannik nella Race.

Jodar vede la top-10, che balzo di Davidovich Fokina. Crollo di Djokovic

A consolare la Spagna dopo la deludente uscita di scena di Alcaraz ci hanno però pensato Jodar e Davidovich Fokina, che si sono contesi il titolo nell’atto conclusivo del Masters 1000 di Shanghai, con il secondo che ha trionfato in rimonta. Un percorso che ha permesso al primo di portarsi all’11° posto a meno di 100 punti dalla top-10, oltre che a un passo dalle ATP Finals, e ad Alejandro di registrare un nuovo best ranking salendo al 13° posto. Nella loro scalata entrambi gli spagnoli hanno superato (tra gli altri) Djokovic, che ha perso in totale quattro posizioni, uscendo nuovamente dalla top-10, oltre a vedere la qualificazione per Torino ampiamente compromessa.

Balzi di Bellucci, Passaro e Cadenasso

Se a livello ATP l’Italia ha raccolto solo delusioni in questa sconfitta, a livello Challenger sono invece arrivati tre importanti successi (record italiano per un fine settimana) a partire da quello di Bellucci, che ha trionfato al 125 di Jinan, risultato che gli ha permesso di guadagnare 18 posizioni e portarsi al n°68 della classifica ATP. Il secondo titolo lo ha invece conquistato Passaro al Challenger 100 di Maia, scalando ben 83 posizioni nel ranking, dove ora si trova al n°146, mentre l’ultimo porta il nome di Cadenasso, che ha vinto in patria al Challenger 50 di San Gregorio, guadagnando 37 posizioni e stabilendo il proprio best ranking al n°183.