Classifica ATP, Sinner si avvicina ad Alcaraz: parte la rincorsa di Jannik al numero 1. Best ranking per Darderi

Torna a ridursi il distacco in classifica tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, che grazie al forfait dello spagnolo dall’ATP 500 di Rotterdam ha fatto il compiuto passo (senza nemmeno dover scendere in campo) della sua rincorsa verso il numero 1 ATP che entrerà nel vivo nei prossimi mesi. Continua invece a scalare posizioni Luciano Darderi, che migliora ancora il proprio best ranking, mentre Felix Auger-Aliassime è l’unico a smuovere la top-10.

Sinner accorcia su Alcaraz: parte la rincorsa al numero 1

Dopo le fatiche australiane che gli hanno permesso di diventare il più giovane di sempre a completare il career grand slam, Alcaraz ha deciso di prendersi qualche settimana di pausa per recuperare preziosi energie fisiche e mentali. Una scelta che dimostra la sua crescita in termini di gestione, ma che ha anche comportato la rinuncia all’ATP 500 di Rotterdam di cui era campione campione in carica, con la perdita conseguente di 500 punti in classifica per Carlos, che vede dunque riavvicinarsi Sinner, ora a 2850 punti dallo spagnolo. Distacco che nei prossimi mesi potrebbe ulteriormente venire ridotto da Jannik, che fino agli Internazionali d’Italia non ha punti da difendere vista la sospensione concordata con la WADA la passata stagione e potrà dunque accorciare sul numero 1 Alcaraz, che invece nello stesso periodo dovrà recuperare un bottino di 1930 punti per non perdere terreno in classifica.

Best ranking per Darderi

Le buone notizie per il tennis azzurro però non si esauriscono con Sinner che accorcia le distanze su Alcaraz. Continua infatti la scalata in classifica di Darderi, che pur non essendo sceso in campo la scorsa settimana ha migliorato di una posizione il proprio best ranking portandolo al n°22 ATP. Posizione in classifica che Luciano potrebbe ancora migliorare considerando che adesso inizia la tournée sudamericana sulla terra rossa – sua superficie preferita – alla quale si presenterà con il morale alle stelle visto anche il primo quarto slam raggiunto in carriera poche settimane fa all’Australian Open.

Auger-Aliassime smuove la top-10

Pochi invece i cambiamenti in top-10. L’unica modifica è stata lo scambio di posizioni tra Alex de Minaur, che si è visto sottrarre e 330 punti della finale raggiunta l’anno scorso a Rotterdam (ma che può ancora recuperare essendo il torneo olandese slittato di una settimana), e Auger-Aliassime, che invece ha confermato di essere uno dei migliori giocatori del circuito sul cemento indoor battendo Adrian Mannarino a Montpellier e facendo suo il titolo – il nono della carriera, l’ottavo su questa superficie – e i 250 punti conseguenti che gli hanno permesso di salire al sesto posto alle spalle di Lorenzo Musetti, che invece deve ancora smaltire l’infortunio accusato a Melbourne.