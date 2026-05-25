Classifica ATP, Sinner aiutato da un cavillo: il nuovo distacco su Alcaraz. Musetti a rischio, Cinà prepara il balzo

Jannik Sinner continua a rimanere al comando del ranking ATP guadagnando anche 50 punti sul primo avversario: lo spagnolo Alcaraz. Perdono posizioni Musetti, Cobolli e Darderi

Un’altra settimana in cima al mondo. Jannik Sinner di sicuro non soffre di vertigini visto che è la 73esima settimana che guarda tutti dall’alto in basso dalla sua comoda prima posizione nella classifica ATP. E alla vigilia del suo debutto al Roland Garros a Parigi guadagna anche altri 50 punti extra nei confronti di Carlos Alcaraz.

Sinner: lo scatto su Alcaraz e il nuovo record

Guadagnare punti anche senza giocare. La classifica ATP e il suo sistema spesso regalano delle piccole inconguenze che a volte danno una mano agli atleti e altre volte li danneggiano. Stavolta a godere di uno dei cavilli del regolamento è proprio Jannik Sinner che resta saldamente al primo posto della classifica ATP pubblicata lunedì 25 maggio e alla vigilia del suo debutto al Roland Garros. L’azzurro recupera 50 punti grazie all’uscita dal conteggio di una delle due penalità legate ai tornei ATP 500 disputati nel 2025. Jannik resta saldamente al primo posto in classifica con 11960 punti e uno scarto nei confronti di Alcaraz che sale a quota 2790. Per l’altoatesino si tratta della settimana numero 73 al primo posto e ora punta a entrare nella Top 10 di tutti i tempi, un risultato che centrerà visto che al decisivo posto c’è Lleyton Hewitt a quota 80 ma Sinner è sicuro di essere primo almeno fino all’US Open.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Musetti e Cobolli perdono posizioni, Cinà prepara il balzo

La classifica pubblicata dalla ATP vede pochissimi cambiamenti per i tennisti italiani. Lorenzo Musetti rimane in 11esima posizione ma la cambia pesante arriverà tra due settimane alla fine del Roland Garros quando scadranno i punti conquistati nella scorsa competizione e e che lo faranno scendere almeno di moltissime posizioni (790 i punti in scadenza). Perde due posizioni anche Flavio Cobolli (ora 14esimo) che paga la brutta prestazione ad Amburgo dove aveva vinto lo scorso anno. Meno 1 anche per Luciano Darderi che scende alla posizione numero 17. 70esima posizione per Lorenzo Sonego, seguito poco dopo al 73esimo posto da Mattia Bellucci. Fuori dalla Top100 Matteo Arnaldi (104) che perde 8 posizioni e Matteo Berrettini che ne recupera due ma è solo 105esimo. Il grande balzo in classifica sarà quello di Federico Cinà, il 19enne siciliano ora numero 238 al mondo grazie all’ingresso nelle tabellone principale del Roland Garros e alla vittoria contro Opelka salirà almeno alla posizione numero 175 con un balzo di 63 posti.

Buse fa irruzione in Top 50, crolla Hurcakz

La settimana di tornei appena concluse ha regalato delle sorprese importanti. Quella più clamorosa arriva da Amburgo che ha registrato la vittoria di Ignacio Buse. Il 22enne peruviano è stato protagonista di una clamorosa impresa che lo ha portato a vincere anche la finale contro lo statunitense Tommy Paul, balzo in classifica di 26 posizioni e prima volta in Top 50 alla numero 31. Chi continua a perdere terreno è invece il polacco Hubert Hurkacz che dopo i problemi fisici della scorsa stagione non è ancora riuscito a ritrovare il ritmo giusto in campo e ora si trova al limite della Top 100 (99).

ATP: la classifica completa