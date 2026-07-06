Settimana di stallo senza nessun movimento ufficiale in classifica ATP in attesa della fine di Wimbledon. I primi sette giorni dei Championships hanno già però dato i primi verdetti, con Alexander Zverev che mette nel mirino Carlos Alcaraz e si avvicina a Jannik Sinner, chiamato a difendere il titolo vinto la passata stagione a Londra per non perdere troppo vantaggio. Nonostante la sconfitta al terzo turno sorride anche Matteo Berrettini, mentre Lorenzo Sonego crolla sempre più in basso.
Classifica ATP, Sinner chiamato a difendersi: Zverev si avvicina e punta Alcaraz. Balzo Berrettini, crolla Sonego
Prima settimana di Wimbledon che ci ha regalato verdetti importanti in chiave classifica ATP, dove in vetta troviamo sempre Sinner, il quale però sarà chiamato alla difesa del titolo per non aumentare il vantaggio su Alcaraz e non permettere a Zverev di avvicinarsi troppo
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Sinner chiamato a difendere il titolo
Per il quinto anno consecutivo Sinner ha strappato il pass per i quarti di finale a Wimbledon. Un risultato incredibile, ma che al momento non può bastare all’azzurro, che dopo l’uscita in semifinale all’Australian Open e quella incredibile al secondo turno al Roland Garros è a caccia del suo primo titolo dello slam nel 2026.
Un titolo dello slam che permetterebbe a Jannik di recuperare anche i 2000 punti che deve difendere ai Championships per aumentare il proprio vantaggio in classifica su Carlos Alcaraz e a non perdere troppo vantaggio su Zverev, che si avvicina sempre più.
Zverev accorcia e mette la freccia su Alcaraz
Non avendo punti da difendere a Wimbledon vista l’eliminazione al primo turno rimediata la passata stagione, con l’approdo agli ottavi di finale Zverev ha infatti già guadagnato 200 punti sui giocatori che lo precedono. L’obiettivo del tedesco è ora quello di approdare per la prima volta in carriera ai quarti di finale anche ai Championships e provare ad arrivare in finale, risultato non impossibile sulla carta e che gli permetterebbe di sorpassare Alcaraz al n°2 ATP e di guadagnare 1300 punti su Sinner, a cui sogna di soffiare il numero 1 del ranking.
Balzo Berrettini, male Sonego
Nonostante il suo Wimbledon si sia concluso al terzo turno al termine della bellissima battaglia contro Grigor Dimitrov, Berrettini può comunque considerarsi soddisfatto. La bella vittoria ottenuta in precedenza su Arthur Fils ha infatti permesso a Matteo di guadagnare 100 punti nel e di compiere un balzo di nove posizioni (che però potrebbero diventare sette al termine della settimana) salendo al n°42 della classifica live.
Eliminazione al terzo turno anche per Sonego, il quale però contrariamente a Berrettini difendeva i 200 punti dell’ottavo raggiunto l’anno scorso, motivo per cui nella classifica live ha già perso 11 posizioni (che potrebbero anche aumentare al termine della classifica) scivolando all’80° posto.