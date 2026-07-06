Non avendo punti da difendere a Wimbledon vista l’eliminazione al primo turno rimediata la passata stagione, con l’approdo agli ottavi di finale Zverev ha infatti già guadagnato 200 punti sui giocatori che lo precedono. L’obiettivo del tedesco è ora quello di approdare per la prima volta in carriera ai quarti di finale anche ai Championships e provare ad arrivare in finale, risultato non impossibile sulla carta e che gli permetterebbe di sorpassare Alcaraz al n°2 ATP e di guadagnare 1300 punti su Sinner, a cui sogna di soffiare il numero 1 del ranking.