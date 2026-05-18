Classifica ATP, Sinner eguaglia Edberg e punta Nadal: Alcaraz lontanissimo. Musetti saluta la top-10, Darderi da best

Sinner continua a scrivere record su record anche nella classifica ATP, dove Alcaraz è sempre più staccato. Sorride anche Darderi, mentre Musetti e Berrettini scivolano sempre più giù

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Grazie al successo agli Internazionali d’Italia Jannik Sinner consolida la propria posizione in vetta alla classifica ATP, ampliando ulteriormente il distacco dall’infortunato Carlos Alcaraz. Torneo romano estremamente positivo anche per Luciano Darderi, che stabilisce un nuovo best ranking portandosi a ridosso dei primi quindici al mondo. Sorridono meno invece Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, costretti a uscire rispettivamente dalla top-10 e dalla top-100.

Sinner eguaglia le settimane di Edberg e mette nel mirino un record di Nadal

Continua l’incredibile filotto di vittorie e di titoli di Sinner, che con quello conquistato agli Internazionali d’Italia è arrivato a sei consecutivi (di cui cinque nel 2026) completando così anche il Career Golden Masters. Una serie di risultati che si riflette anche in classifica, con Jannik che ha ora raggiunto Stefan Edberg e le sue 72 settimane passate in vetta al ranking in carriera (11° all time) ed è salito a 14700 punti, che la prossima settimana diventeranno 14750 per lo scadere di una penalità legata agli ATP 500.

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Data l’incredibile serie di vittorie sulla terra rossa e l’assenza del suo unico vero rivale Alcaraz, Sinner sarà il grande favorito anche al Roland Garros, che in caso di conquista gli garantirebbe ulteriori 700 punti nel ranking dato che dovrà scartare i 1300 punti della finale raggiunta l’anno scorso. Una cifra che gli permetterebbe di salire a 15450 punti nel ranking, superando il record di Rafael Nadal (15390) e diventando il terzo giocatore con il punteggio più alto di sempre dietro a Roger Federer (15903) e Novak Djokovic (16950).

Alcaraz sempre più lontano, Sinner sarà numero 1 anche dopo Wimbledon

Anche senza vittoria al Roland Garros però la leadership di Sinner in classifica non sarebbe a repentaglio. Le vittorie di Madrid e Internazionali d’Italia hanno permesso infatti a Jannik di sfruttare al meglio l’assenza per infortunio di Alcaraz e allungare ulteriormente in classifica, dove lo spagnolo ora accusa un ritardo di 2740 punti, destinati a diventare almeno 3440 punti dopo il Roland Garros di cui lo spagnolo è campione in carica.

Un vantaggio che – anche in caso non dovesse vincere nemmeno un match tra Parigi e Londra – permetterà a Sinner di rimanere in vetta al ranking anche dopo Wimbledon, dato che dovendo difendere 1800 punti tra il Queen’s e i Championship Carlos potrebbe aumentare il proprio bottino di solamente 700 punti.

Best ranking per Darderi. Musetti saluta la top-10, Berrettini la top-100

Sinner però non è stato l’unico azzurro a brillare agli Internazionali d’Italia. Grande protagonista è stato anche Darderi, che dopo l’incredibile rimonta su Alexander Zverev si è spinto fino alle semifinali a Roma, un risultato che gli ha permesso di guadagnare quattro posizioni e salire al 16° posto, suo nuovo best ranking.

Chi invece, complici i soliti guai fisici, non è riuscito a esprimersi al meglio agli Internazionali è Musetti, il quale non è riuscito nel tentativo di difendere la semifinale raggiunta l’anno scorso spingendosi solamente agli ottavi. Un risultato che lo ha portato a perdere una posizione e a uscire dalla top-10, dove ormai risiedeva da circa un anno. Peggio ha fatto Berrettini, eliminato prima all’esordio a Roma e poi agli ottavi al Challenger 100 di Valencia, scivolando alla posizione n°107.