Classifica ATP, Sinner insegue Alcaraz per rimanere numero 1: Musetti mette la freccia su Draper e vede le Finals

Jannik Sinner estende il proprio regno in vetta alla classifica ATP a 65 settimane consecutive, ma nel ranking live si trova ancora a dover inseguire Carlos Alcaraz che sogna di tornare numero 1. Nel frattempo Lorenzo Musetti rientra prepotentemente in corsa per un posto alle Nitto ATP Finals di Torino grazie al sorpasso sull’infortunato Jack Draper che potrebbe diventare realtà in caso di vittoria su Jaume Munar allo US Open.
- Sinner numero 1 da 65 settimane consecutive
- Sinner tallona Alcaraz per confermarsi in vetta al ranking
- Musetti prepara il sorpasso du Draper per volare alle Finals
Sinner numero 1 da 65 settimane consecutive
Jannik Sinner sempre più nell’Olimpo dei più grandi della storia del tennis. L’altoatesino, attualmente impegnato allo US Open dove ha raggiunto gli ottavi di finale grazie al successo su Denis Shapovalov, è arrivato infatti alla sua 65esima settimana consecutiva in vetta al ranking ATP, un traguardo che lo avvicina sempre più alla top dei giocatori con più tempo passato al n°1, distante ormai solamente 15 settimane.
Sinner tallona Alcaraz per confermarsi in vetta al ranking
Questa però potrebbe essere l’ultima settimana del primo regno da n°1 ATP di Sinner. A contendere la vetta del ranking all’altoatesino è infatti Carlos Alcaraz, che sta impressionando in questo US Open e si trova virtualmente in testa con un vantaggio di 60 punti su Jannik nella classifica live non avendo punti da difendere contrariamente all’azzurro, che per confermarsi in vetta dovrà vincere il torneo o superare un turno in più del proprio rivale, che però difficilmente si fermerà prima della finale.
Musetti prepara il sorpasso du Draper per volare alle Finals
Dopo il calo dell’ultimo periodo in seguito all’infortunio rimediato al Roland Garros sembra invece essersi ripreso allo US Open Lorenzo Musetti, che grazie all’ottavo raggiunto a New York è tornato seriamente in gara per un posto alle prossime Nitto ATP Finals, dove attualmente risulta escluso di una sola posizione.
Complice il ritiro di Jack Draper al 2° turno del major statunitense, l’azzurro – oltre ad aver rinforzato la propria presenza in top-10 scavalcando Karen Khachanov al 9° posto – si è portato a un passo dal sorpasso sul britannico, che diventerebbe ufficiale in caso di vittoria di Musetti su Jaume Munar e conseguente approdo ai quarti di finale – dove tutti i tifosi azzurri sognano un derby con Sinner – che porterebbero Lorenzo a 3070 punti nella Race ATP, 80 in più di Draper.