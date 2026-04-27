Classifica ATP, Sinner numero 1 fino a Wimbledon dopo l’infortunio di Alcaraz: Jannik vede la top-10 all-time

L'infortunio di Alcaraz consolida Sinner al numero 1 del ranking e proietta Jannik verso la top-10 della classifica dei giocatori che in carriera hanno passato più settimane in vetta alla classifica

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La notizia dell’infortunio di Carlos Alcaraz ha creato un enorme dispiacere al tennis maschile e al suo rivale Jannik Sinner, il quale però si ritrova con la certezza di rimanere in vetta al ranking almeno fino a Wimbledon e con la chance d’oro di entrare nella top-10 della graduatoria dei giocatori che hanno passato più settimane al numero 1 della classifica ATP. Un traguardo al quale l’azzurro certamente non starà pensando, ma che lo consacrerebbe ancora di più tra le più grandi leggende di sempre di questo sport.

Sinner sicuro di rimanere al numero 1 fino a Wimbledon

Quella che tra terra rossa ed erba si riprometteva di essere una battaglia serrata per la vetta del ranking ATP è stata stravolta dall’infortunio rimediato a Barcellona da Alcaraz, costretto a rinunciare oltre al Masters 1000 di Madrid anche agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros. Al momento non è ancora noto quando lo spagnolo potrà tornare a competere, con la prima data utile per il suo ritorno in campo che sarà l’inizio del Queen’s di Londra.

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Questa assenza prolungata impedirà di fatto a Carlos di tentare nel breve il contro-sorpasso in classifica su Sinner, che manterrà la vetta almeno fino al termine del torneo di Wimbledon. Jannik, anche nel remotissimo caso in cui non dovesse vincere più una partita da qui in avanti, infatti è sicuro di arrivare al termine del Roland Garros con un vantaggio di almeno 1540 punti su Alcaraz, che dunque potrebbe colmare questo distacco solamente al termine dello slam londinese.

Jannik vede la top-10 all-time

Questo vantaggio proietta Sinner a un totale di 78 settimane passate al numero 1, scavalcando Stefan Edberg (72) in questa speciale classifica e avvicinandosi alla decima posizione Lleyton Hewitt, che nel corso della sua carriera ha occupato la vetta del ranking per 80 settimane. Un traguardo che Jannik potrebbe raggiungere facendo bene nei prossimi tornei, non certo un’ipotesi utopica.

Chance d’oro tra Roma e Parigi

Senza Alcaraz Sinner ha infatti una ghiotta chance sulla terra rossa, dove è ora nettamente favorito per vincere i tornei di Madrid, Roma e Parigi. Impresa che se dovesse riuscire a realizzare gli permetterebbe, oltre che di conquistare tutti i big title del circuito maggiore (cosa riuscita solamente a Novak Djokovic al momento, anche di incrementare di parecchio il proprio vantaggio in classifica sullo spagnolo.

Non potendo difendere i titoli degli Internazionali d’Italia e del Roland Garros, al termine della stagione sulla terra rossa Carlos si ritroverà con 9960 punti nel ranking, mentre in caso tutto dovesse andare per il meglio Sinner salirebbe all’incredibile punteggio di 15400 punti, per un vantaggio di 5440 punti. Per intenderci più di quelli attuali del n°3 della classifica Alexander Zverev.