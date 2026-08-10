Classifica ATP, Sinner numero 1: Zverev lo sprecone insegue Alcaraz, Djokovic graziato. Jodar vede la top-10, Darderi in top-20

Zverev spreca malamente la sua chance di sorpassare Alcaraz e avvicinarsi al numero 1 di Sinner, mentre a Montreal Jodar punta a scrivere la storia, anche se per farlo avrà bisogno dell'"aiuto" di Shelton

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Settimana senza cambiamenti ufficiali nella classifica ATP ma ricca di risultati sorprendenti che ci lasciano immaginare come cambierà il ranking al termine del Masters 1000 di Montreal. La certezza è sempre che Jannik Sinner sarà il numero 1 davanti a Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, che ha fallito l’ennesima occasione di provare ad avvicinare il suo obiettivo di diventare numero 1, mentre la top-10 potrebbe essere scombussolata da Ben Shelton in caso di vittoria o da Rafael Jodar, mentre Luciano Darderi punta a mantenere la top-20 virtualmente già riconquistata.

Sinner sempre numero 1 davanti ad Alcaraz, Zverev spreca e non fa paura

Oggi lunedì 10 agosto inizia l’84esima settimana in vetta alla classifica ATP per Sinner, il cui regno – nonostante l’infortunio al ginocchio che gli ha impedito di partecipare a Montreal e a Cincinnati – è destinato a durare ancora a lungo. Questo per via anche dei suoi rivali, con Alcaraz che dopo oltre quattro mesi di assenza (che potrebbero anche aumentare) non può ambire a impensierire Jannik in classifica e Zverev che in Canada si è confermato ancora una volta incapace di sfruttare le ghiotte occasioni in suo favore, uscendo direttamente all’esordio e perdendo così la chance di tornare al 2° posto del ranking, accorciare sul numero 1 e garantirsi la possibilità di superare Sinner nella Race ATP a Cincinnati, dove nuovamente si presenterà da favorito.

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Djokovic graziato, a Montreal crollano tutti i big

Zverev non è però stato l’unico a deludere a Montreal, dove praticamente tutti i big sono usciti nei primi turni. Una situazione che di fatto ha graziato Djokovic, che rischiava i sorpassi di Medvedev, Fritz, De Minaur e Cobolli, tutti però eliminati precocemente e quindi fermi nelle loro posizioni. Una moria di teste di serie in Canada che ha permesso a Nole di rimanere al quinto posto della classifica ATP e di guadagnare addirittura qualche punto sui propri inseguitori.

Jodar sempre più vicino alla top-10, Darderi rientra tra i primi 20

Senza top player in gioco a brillare sono stati altri giocatori in rampa di lancio come Jodar, ormai più di una semplice rivelazione. Grazie al terzo quarto di finale consecutivo in un Masters 1000 lo spagnolo ha scalato ulteriori posizioni portandosi virtualmente al 13° posto e garantendosi anche la possibilità di entrare in top-10 (stabilendo così un record incredibile), anche se tutto dipenderà anche dal campione in carica Shelton, che vincendo il torneo potrebbe anche risalire al n°6. Le probabilità però che grazie ai risultati ottenuti finora in stagione Rafa chiuda la stagione tra i primi dieci non sono poche, come testimonia anche la Race ATP, dove Jodar ha scavalcato Fritz salendo al 10° posto.

Anche senza Sinner a Montreal c’è comunque un po’ di Italia protagonista grazie a Darderi, che raggiungendo i quarti di finale ha confermato di essere ormai un giocatore in grado di esprimersi al meglio su tutte le superfici. I risultati ottenuti in Canada hanno anche permesso a Luciano di rientrare virtualmente in top-20, anche se per essere sicuro di mantenere la posizione dovrà battere Brandon Nakashima nei quarti e sperare che Artur Fils venga eliminato prima di lui o durante il suo stesso turno.