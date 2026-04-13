Classifica ATP, Sinner penalizzato? Mistero sui punti tolti. Alcaraz superato, ma il numero 1 è nelle sue mani

Giallo in classifica sui 50 punti di Halle sottratti a Sinner, che comunque realizza un triplo sorpasso sul rivale Alcaraz, che però può riprendersi la vetta del ranking a Barcellona

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A distanza di circa cinque mesi Jannik Sinner è tornato a occupare la vetta della classifica ATP grazie al terzo trionfo consecutivo in un Masters 1000 a Montecarlo, dove in finale ha battuto il suo rivale Carlos Alcaraz, che però a Barcellona avrà subito la chance di riprendersi il numero 1. Intanto nella classifica ATP è scoppiato un piccolo giallo, con l’azzurro che si è visto sottrarre i 50 punti conquistati la passata stagione all’ATP 500 di Halle nonostante questi non fossero ancora scaduti.

Sinner, triplo sorpasso su Alcaraz

Quella di domenica 12 aprile è stata una giornata da incorniciare per Sinner, che nonostante il forte vento che si è abbattuto su Montecarlo è riuscito a conquistare il suo primo Big Title in carriera sulla terra rossa, il tutto contro il suo rivale Alcaraz, fino a ieri considerato senza dubbio il miglior giocatore su questa superficie.

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Un successo quello di ieri che ha permesso a Sinner di scavalcare Alcaraz nel ranking ATP tornando al numero 1, ma non solo. Grazie al successo nel torneo del Principato Jannik è infatti salito in vetta anche alla Race ATP (la classifica che tiene conto solamente dei risultati ottenuti in stagione) e superato Carlos anche nella speciale classifica di chi ha occupato la posizione n°1 per più settimane in carriera portandosi a 67 (contro le 66 dello spagnolo).

Il giallo sui 50 punti di Halle tolti a Sinner

Risultati ottenuti nonostante un piccolo giallo. Sinner infatti si è visto privare dei 50 punti che aveva conquistato l’anno scorso all’ATP 500 di Halle e che – stando all’ATP – sarebbero dovuti scadere il prossimo 22 giugno. Questo perché la classifica tiene conto solo di 19 migliori risultati ottenuti nelle precedenti 52 settimane.

Nonostante Jannik non abbia disputato 19 tornei nell’ultimo anno ma solamente 16, per i top player l’ATP tiene conto anche dei tornei obbligatori ai quali avrebbero dovuto prendere parte secondo il regolamento, ovvero gli otto Masters 1000 obbligatori e cinque “500” (passati a quattro nel 2026), motivo per cui a Sinner per esempio sono stati contati gli 0 di Madrid e Canada.

Quello che non torna è però il motivo per cui a Sinner siano stati sottratti i 50 punti del secondo turno di Halle e non gli 0 dei 500 di Amburgo (che tra l’altro scadono anche prima) e Washington, soprattutto considerando che ad esempio al suo rivale Alcaraz vengono conteggiati solo i quattro 500 a cui ha preso parte e non cinque come prevedeva la regola di partecipazione del 2025 valida per il bonus messo in palio dall’ATP.

Alcaraz ha il destino del numero 1 nelle proprie mani a Barcellona

In ogni caso questa “penalità” non dovrebbe influenzare più di tanto la classifica di Sinner, il quale rischia di perdere subito la vetta della classifica. Jannik ha infatti optato giustamente per prendersi una meritata settimana di riposo dopo l’intenso mese abbondante che lo ha visto disputare (e vincere) ben 17 partite e dunque non scenderà in campo questa settimana, contrariamente ad Alcaraz, che invece è iscritto all’ATP 500 di Barcellona dove è testa di serie n°1. In Catalogna Carlos dovrà difendere i 330 punti della finale persa l’anno scorso contro Holger Rune, il che significa che conquistando il torneo potrebbe aumentare il proprio bottino nel ranking di 170 punti che gli permetterebbero di salire a 13410 punti, 60 in più di quelli attuali di Jannik.