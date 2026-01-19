Classifica ATP: Sinner rischia il crollo, Alcaraz pronto ad approfittarne. Musetti nuovo numero 3 virtuale

Sinner chiamato a vincere l'Australian Open anche per non sprofondare lontano da Alcaraz nel ranking, mentre Musetti punta al sorpasso su Zverev e Djokovic per un altro incredibile traguardo

Primo slam dell’anno e primi possibili stravolgimenti di classifica nel 2026, con Jannik Sinner chiamato a limitare il più possibile i danni all’Australian Open per impedire a Carlos Alcaraz di prendere il largo nel ranking e Lorenzo Musetti che dopo aver raggiunto la top-5 può sperare in un nuovo incredibile traguardo.

Sinner, che bottino da difendere all’Australian Open

La stagione 2026 si apre subito con una cambiale importante per Sinner, che all’Australian Open – suo primo torneo stagionale – è chiamato a difendere il titolo vinto l’anno scorso per diventare il secondo giocatore nell’era open a vincere tre edizioni consecutive dopo Novak Djokovic, ma sopratutto non perdere punti in classifica ATP che potrebbero complicare il ritorno al n°1 del ranking. Da campione in carica a Jannik infatti verranno sottratti 2000 punti in classifica (portandolo virtualmente a 9500), che però l’azzurro potrà recuperare vincendo nuovamente il torneo. Quello che Sinner però non potrà fare all’Australian Open sarà aumentare il bottino nel ranking per provare ad avvicinarsi al rivale Alcaraz.

Alcaraz, chance d’oro per mettere al sicuro il numero 1

Anzi, chi avrà una ghiotta chance all’Australian Open sarà proprio Carlos, che all’Happy Slam non ha mai trovato troppa felicità, ma che quest’anno sembra seriamente intenzionato a superare lo scoglio dei quarti di finale e contendere il titolo a Sinner per diventare il giocatore più giovane di sempre a completare il Career Grand Slam e consolidare la propria posizione al n°1 ATP. Vincendo infatti Alcaraz aumentare il proprio vantaggio su Jannik in classifica di almeno 2300 punti, portando il divario totale a 2850. Anche senza vincere lo spagnolo sarebbe però sicuro di allungare sull’azzurro superando i quarti di finale, un risultato certamente alla portata di Carlitos.

Zverev crolla, Musetti nuovo numero 3 virtuale

Chi come Sinner rischia il crollo all’Australian Open è Alexander Zverev, chiamato a difendere i 1300 punti della finale raggiunta lo scorso anno. Un’impresa non semplice per il tedesco, soprattutto considerando la crisi di risultati che lo affligge ormai da un anno. Chi potrebbe sfruttare una prematura eliminazione di Sascha è il nostro Musetti, che invece difende solamente i 100 punti del terzo turno raggiunto la passata edizione.

Per completare il sorpasso su Zverev e Djokovic (che deve invece difendere gli 800 punti della semifinale 2025) Lorenzo dovrà però fare meglio di quanto fatto nelle precedenti edizioni dell’Australian Open dato che il terzo turno del 2025 rappresenta anche il suo miglior risultato di sempre all’Happy Slam, unico Major dove non ha ancora raggiunto almeno una volta in carriera i quarti di finale.