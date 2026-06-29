Classifica ATP: Sinner stabile, Zverev può sorpassare Alcaraz (e Jannik) a Wimbledon. Berrettini esce dalla top 50

Sinner isolato in vetta al ranking e pronto a superare Hewitt per settimane al numero 1, mentre ZVerev prepara il sorpasso su Alcaraz e Betterrini esce (di poco) dalla top-50

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Nessun cambiamento ai vertici della classifica ATP, dove saldo in vetta troviamo sempre il nostro Jannik Sinner, prossimo a entrare nella top-10 di sempre dei giocatori che hanno passato più tempo in vetta al ranking. Alle sue spalle sempre Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, che però potrebbero invertirsi di posizione dopo Wimbledon, mentre più indietro Matteo Berrettini esce dalla top-50.

Sinner stabile, top-10 per settimane al numero 1 a un passo

E diventano 78 le settimane in vetta alla classifica ATP per Sinner, la cui leadership al momento non può essere messa in discussione da nessuno. Jannik ha infatti un vantaggio di quasi 4000 punti su Alcaraz (3990 per la precisione) e di 6260 punti su Zverev. Distacchi abissali che garantiscono all’azzurro la certezza di rimanere al numero 1 del ranking anche dopo la fine di Wimbledon e oltre, con Sinner che dunque raggiungerà e supererà le 80 settimane di Lleyton Hewitt, entrando così nella top-10 dei giocatori che hanno passato più tempo in vetta alla classifica ATP.

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Chance d’oro per Zverev a Wimbledon: può sorpassare Alcaraz (e Sinner nella Race)

Il torneo di Wimbledon potrebbe però apparecchiare un possibile stravolgimento ai vertici della classifica, dove Alcaraz rischia di perdere la seconda posizione. Non potendo difendere i 1300 punti della finale raggiunta l’anno passato a causa dell’infortunio, lo spagnolo infatti potrebbe venire superato da Zverev, che al contrario non dovrà praticamente difendere punti essendo l’anno scorso stato eliminato al primo turno. Perché ciò si verifichi però Sascha dovrà raggiungere almeno la finale ai Championships.

A Wimbledon Zverev si ritrova anche la chance di poter scavalcare Sinner, ma non nella classifica ufficiale, bensì nella Race ATP, anche se non sarà semplice per il tedesco. Nel ranking che tiene conto solamente dei risultati ottenuti in stagione Sascha infatti insegue Jannik a 710 punti di distanza, il che significa che in caso di successo nel torneo e di eliminazione dell’azzurro in semifinale il tedesco salirebbe al primo posto di questa speciale classifica. In caso di un nuovo crollo di Sinner nei primi turni a Zverev basterebbe invece raggiungere le semifinali per superarlo.

Berrettini fuori dalla top-50

Dopo le tante posizioni guadagnate grazie ai quarti di finale raggiunti al Roland Garros, per Berrettini è arrivato un piccolo passo indietro in classifica. L’azzurro ha infatti ceduto due posizioni, scivolando appena fuori dalla top-50 al 51° posto. Matteo ora a Wimbledon ha una buona chance di fare strada e sorprendere nuovamente tutti, risalendo nuovamente il ranking.