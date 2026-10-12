Il 2026 chiuso in anticipo obbliga Sinner a dire addio al n°1 e regala una chance ad Alcaraz di superare Jannik e portarsi alle spalle di Zverev. Djokovic crolla subito fuori dalla top-10, mentre Cobolli fa il tifo per Ruud per un nuovo best ranking

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E dopo ventisette settimane consecutive in vetta alla classifica ATP, il terzo regno da numero di Jannik Sinner si avvicina sempre più alla sua fine. L’annuncio della fine anticipata della propria stagione dell’azzurro infatti ha spalancato le porte ad Alexander Zverev, certo di diventare il 30° giocatori nella storia a ricoprire la vetta del ranking maschile. È durato invece giusto una manciata di giorni il ritorno in top-10 di Novak Djokovic, che in seguito all’eliminazione all’esordio a Shanghai è crollato nuovamente nuovamente in classifica.

Sinner chiude la sua stagione, Zverev sarà il nuovo numero 1

Dopo settimane, anzi, mesi di attesa e incertezza, alla fine è arrivata la notizia che nessun appassionato di tennis avrebbe voluto ricevere, ovvero quella della fine anticipata della propria stagione da parte di Sinner, costretto ad arrendersi all’infortunio al ginocchio. Uno stop lungo, che avrà anche conseguenze in classifica, con Jannik che dovrà dire addio al numero 1 a vantaggio di Zverev, già certo di diventare il 30° giocatore nella storia del tennis maschile (da quando esiste la classifica computerizzata) a salire in vetta al ranking ATP. L’unica incertezza riguarda infatti il quando questo sorpasso si verificherà, se dopo Vienna, dopo Parigi o al termine della stagione, quindi dopo le ATP Finals, aspetto che dipenderà dai risultati di Sascha.

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Anche Alcaraz può sorpassare Sinner

Sinner non solo è certo di dire addio alla vetta della classifica, ma rischia anche di ritrovarsi al n°3 al termine dell’anno. A impensierire Jannik è infatti anche Alcaraz, che potrebbe superarlo per tornare al n°2 alle spalle di Zverev. Per riuscirci però Carlos dovrebbe fare bottino pieno in tutti i tornei ai quali è attualmente iscritto, ovvero i Masters 1000 di Shanghai e Parigi e le ATP Finals, eventi nei quali normalmente ha sempre faticato, ma dove quest’anno (vista proprio l’assenza di Sinner, ma anche la sua maggior freschezza fisica e mentale essendo stato anche lui obbligato a saltare buona parte della stagione per infortunio) potrebbe avere buone chance di successo, anche se sulla carta un filotto del genere di vittorie appare comunque molto complicato, anche se non impossibile per un giocatore come Carlos.

Djokovic crolla di nuovo fuori dalla top-10, Cobolli spera nella top-5

Se Alcaraz a Shanghai ha subito dato seguito al trionfo di Tokyo vincendo all’esordio, lo stesso non è riuscito a Djokovic, che dopo il bel successo all’ATP 500 di Pechino che gli aveva permesso di rientrare in top-10 dopo l’uscita avvenuta in seguito allo US Open è stato battuto al debutto nel 1000 cinese da Hubert Hurkacz. Una sconfitta dolorosa per Nole, che oltre a mettere a rischio la qualificazione alle ATP Finals è uscito nuovamente dai primi dieci giocatori al mondo posizionandosi al n°1 della classifica live.

Chi nonostante la sconfitta all’esordio al Masters 1000 di Shanghai può comunque sperare in un balzo in classifica è invece il nostro Flavio Cobolli, che nella classifica live occupa attualmente il quinto posto, che gli varrebbe il best ranking in carriera. Perché confermi questa posizione all’uscita del nuovo aggiornamento ufficiale della classifica, l’azzurro deve sperare che Felix Auger-Aliassime perda contro Casper Ruud negli ottavi a Shanghai e che nessuno tra De Minaur, Fils e Medvedev approdi in finale al Masters 1000 cinese.