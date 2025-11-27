Champions League: Inter e Atalanta già vedono la qualificazione, il PSV mette nei guai Napoli e Juventus

L'Inter resta al 4° posto nonostante il ko a Madrid, l'Atalanta si avvicina alla qualificazione diretta e blinda i playoff, obiettivo ancora poco sicuro per Napoli e Juventus

La beffa al 93’ contro l’Atletico Madrid non dovrebbe pregiudicare la qualificazione diretta dell’Inter agli ottavi di Champions League. L’Atalanta, dominando l’Eintracht Francoforte, raggiunge il gruppetto a 10 punti (dal sesto al decimo posto) e vede da vicino la fase a eliminazione diretta. Per Napoli e Juventus, invece, ci sarà ancora da soffrire. La classifica dopo 5 giornate.

Inter, sconfitta amara, classifica dolce

L’Inter ha perso l’imbattibilità stagionale in Champions League, beffata al 93’ dall’Atletico Madrid in una gara condizionata in apertura dal gol di Alvarez convalidato dal Var dopo l’iniziale annullamento da parte dell’arbitro per un dubbio tocco con il braccio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I nerazzurri, già storditi dalla sconfitta nel derby contro il Milan, sono riusciti a riprendere in mano la partita con Zielinski, perdendola soltanto in pieno recupero, affondati da Gimenez. Dopo 4 vittorie consecutive si ferma la fuga della squadra di Chivu, ora 4^ in classifica con un +2 da difendere sul 9° posto a tre giornate dal termine: il 9 dicembre, al Meazza, arriverà un Liverpool forte, ma in difficoltà.

Atalanta, prova di forza a Francoforte

Vola l’Atalanta. Alla prima europea per Palladino (al debutto assoluto da allenatore in Champions League), i nerazzurri orobici sconquassano l’Eintracht Francoforte, vincendo in Germania con un roboante 3-0 (più tre legni colpiti da Lookman e due da Scamacca).

Il nigeriano sblocca l’incontro nella ripresa e nel giro di 5 minuti l’Atalanta va a segno altre due volte, con Ederson (servito da Lookman) e De Ketelaere, lesto nel ribadire in rete la traversa colpita da Scamacca. Dieci punti in 5 giornate, agguantata la zona qualificazione diretta, importante +4 sulla prima delle escluse dai playoff. Il 9 dicembre a Bergamo arriva il Chelsea, per un insolito scontro diretto.

Napoli e Juventus, c’è ancora da soffrire

Se l’Inter, nonostante il ko, e l’Atalanta sorridono, lo stesso non si può dire per Napoli e Juventus. Le vittorie contro il Qarabaq (2-0) e il Bodo Glimt (rocambolesco 3-2 dei bianconeri in Norvegia, con gol decisivo di David al 91’) hanno fatto rifiatare Conte e Spalletti (al primo successo europeo da tecnico della Juventus), ma le rispettive classifiche restano delicate.

“Colpa” anche del PSV, che vincendo a Liverpool (1-4) ha scavalcato le due italiane (8 punti per gli olandesi, 7 per gli azzurri, 6 per i bianconeri). Il Napoli è atteso dalla trasferta a Benfica, che sarà avversaria anche di Yildiz e compagni, mentre per la Juventus c’è l’insidioso esame Pafos tra le mura amiche: ieri i ciprioti hanno fermato il Monaco sul 2-2.

Champions League, la classifica dopo 5 giornate

In vetta alla classifica domina l’Arsenal a punteggio pieno: il 3-1 al Bayern vale la quinta vittoria in altrettanti incontri. Alle spalle dei Gunners il gruppone a 12 punti composto dal PSG (5-3 al Tottenham), dal Bayern, dall’Inter e dal Real Madrid (4-3 ad Atene contro l’Olympiacos). Risale anche lo Sporting Lisbona (3-0 al Club Brugge).

La classifica completa dopo 5 giornate:

Arsenal 15 punti; Psg, Bayern, INTER, Real Madrid 12 punti; Dortmund, Chelsea, Sporting, Manchester City, ATALANTA 10 punti; Newcastle, Atl. Madrid, Liverpool, Galatasaray 9 punti; Psv, Tottenham, Leverkusen 8 punti; Barcellona, Qarabaq, NAPOLI 7 punti; Marsiglia, JUVENTUS, Monaco, Pafos, Union SG 6 punti; Club Brugge, Atl. Bilbao, Francoforte, Copenaghen 4 punti; Benfica, Slavia Praga 3 punti; Bodo Glimt, Olympiakos 2 punti; Villareal, Kairat 1 punto; Ajax 0 punti.