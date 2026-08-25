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CALCIO SERIE C

Classifica marcatori Serie C 2026-27. I capocannonieri dei 3 gironi

La regular season 2026/27 è iniziata tra gol e spettacolo in tutti e tre i gironi: quattro doppiette nel raggruppamento centro-meridionale, con i bomber che hanno risposto presente

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Pietro De Conciliis

Pietro De Conciliis

Giornalista

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

In Serie C è andata in archivio la prima giornata della regular season 2026/27, tra gol bellissimi e risultati a sorpresa. A prendersi la scena, come di consueto, sono stati gli attaccanti, con particolare riferimento al girone C, dove sono arrivate ben quattro doppiette. Sugli scudi Jacopo Manconi della Casertana e il solito Facundo Lescano, il cui sigillo non è bastato alla Salernitana di Serse Cosmi per evitare la sconfitta contro il Sorrento all’Arechi. Volano anche Ferrante e Abreu, rispettivamente con Barletta e Picerno.

Due, invece, le doppiette nel gruppo B, con Giannotti e Isaac che sono saliti in cattedra rispettivamente con Campobasso e Guidonia Montecelio. Non steccano alla prima anche D’Ausilio e Merola con il Pescara, senza dimenticare un centravanti del calibro di Samuel Di Carmine, al centro del progetto del Livorno di Cristiano Lucarelli.

Nel girone A, vince l’esperienza di Michele Marconi e Leonardo Morosini, a segno anche in questa stagione sportiva. Riflettori puntati anche sul gioiello Inhatov, decisivo alla prima con il Cittadella in questo campionato. E poi c’è il gigante Odogwu, iscritto al tabellino con il Treviso dopo i primi 90 minuti.

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Serie C Girone A, i marcatori: nessuna doppietta, Marconi e Sow subito a segno

Grande equilibrio nel girone A di Serie C, almeno per quanto riguarda la classifica marcatori. È vero, è trascorsa appena una giornata di campionato, ma sono stati soltanto due i pareggi su dieci partite giocate, senza nessun calciatore in grado di realizzare una doppietta. L'esperienza non manca, come testimonia la presenza e la costanza di Michele Marconi con i colori dell'Alcione Milano, vittorioso contro il Renate. Si prende di forza il Cittadella, invece, il talentuoso Inhatov, nella speranza di regalarsi un campionato al di sopra delle aspettative. A segno anche Sow con la Pro Vercelli, al pari dell'instancabile Leonardo Morosini, che in Serie C si è ritagliato la sua dimensione ideale dopo tanti infortuni alle ginocchia. Bene De Paoli con l'Albinoleffe, corsara a Gorgonzola in casa della Giana Erminio.

Ecco la top 10 dei marcatori nel girone A di Serie C dopo la prima giornata di campionato:

  • Michele Marconi (Alcione Milano, 1)
  • Ousseynou Sow (Pro Vercelli, 1)
  • Samuele Sina (Union Brescia, 1)
  • Leonardo Morosini (Carpi, 1)
  • Magnus Karlsson (Renate, 1)
  • Eduard Inhatov (Cittadella, 1)
  • Andrea De Paoli (Albinoleffe, 1)
  • Nicolò Gobetti (Dolomiti Bellunesi, 1)
  • Jonathan Pitou (Alcione Milano, 1)
  • Raphael Odogwu (Treviso, 1)

 

Serie C Girone A, i marcatori: nessuna doppietta, Marconi e Sow subito a segno LPS

Serie C Girone B: Giannotti e Isaac guidano la classifica marcatori

Nel 3-0 rifilato dal Guidonia Montecelio al Gubbio, in occasione della prima giornata del gruppo B, c'è l'indelebile firma di Pasquale Giannotti, capace di siglare una doppietta e di mettere in discesa il match per i laziali, partiti con rinnovate ambizioni. Il fantasista classe '99 si è immediatamente messo in mostra grazie alle sue qualità e a una ritrovata vena realizzativa. Destino analogo per il classe '95 Isaac, scelto da Devis Mangia per portare su di sé il peso dell'attacco del Campobasso contro la Pianese. Due gol, 2-0 e tre punti in cascina. What else? Meglio di così non poteva iniziare l'annata del brasiliano, su cui ci sono grandi aspettative nonostante le 31 primavere.

Qui di seguito la top 10 dei marcatori nel girone B dopo il primo weekend di campionato:

  • Pasquale Giannotti (Guidonia Montecelio, 2)
  • Oliveira Prado Isaac (Campobasso, 2)
  • Samuel Di Carmine (Livorno, 1)
  • Georgi Tunjov (Sambenedettese, 1)
  • Davide Merola (Pescara, 1)
  • Alessandro Cardinali (Spezia, 1)
  • Jacopo Simonetta (Vado, 1)
  • Lorenzo Di Stefano (Torres, 1)
  • Pietro Fiorini (Grosseto, 1)
  • Valentino Coveri (Forlì, 1)
Serie C Girone B: Giannotti e Isaac guidano la classifica marcatori LPS

Serie C Girone, la classifica marcatori: subito quattro doppiette, Abreu decisivo

Spettacolo e sprazzi di grande calcio nel girone C, dove si è preso la scena Leonardo José Santos Abreu, autore di una doppietta decisiva nel pirotecnico 3-2 contro il neopromosso Savoia, a cui non sono bastate le due marcature di Philip Yeboah. Clamoroso 3-3 anche tra Casertana e Barletta, con il neo arrivato Jacopo Manconi subito protagonista: anche per l'ex Benevento una doppietta personale, ma con un pizzico di rimpianto per il risultato finale. Sempre al "Pinto", si conferma attaccante di categoria anche Alexis Ferrante, bomber ex Ternana che ha trascinato i pugliesi verso un pari molto prezioso per il cammino verso l'obiettivo salvezza.

Ecco la top 10 dei marcatori del girone C dopo i primi 90 minuti di campionato:

  • Leonardo José Santos Abreu (Picerno, 2)
  • Philip Yeboah (Savoia, 2)
  • Jacopo Manconi (Casertana, 2)
  • Alexis Ferrante (Barletta, 2)
  • Salvatore Molinaro (Scafatese, 1)
  • Mattia Mosconi (Inter U23, 1)
  • Alessandro Vinciguerra (Audace Cerignola, 1)
  • Chinaecherem Ibe (Giugliano, 1)
  • Facundo Lescano (Salernitana, 1)
  • Salvatore Pezzella (Casertana, 1)
Serie C Girone, la classifica marcatori: subito quattro doppiette, Abreu decisivo LPS
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