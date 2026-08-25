La regular season 2026/27 è iniziata tra gol e spettacolo in tutti e tre i gironi: quattro doppiette nel raggruppamento centro-meridionale, con i bomber che hanno risposto presente

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

In Serie C è andata in archivio la prima giornata della regular season 2026/27, tra gol bellissimi e risultati a sorpresa. A prendersi la scena, come di consueto, sono stati gli attaccanti, con particolare riferimento al girone C, dove sono arrivate ben quattro doppiette. Sugli scudi Jacopo Manconi della Casertana e il solito Facundo Lescano, il cui sigillo non è bastato alla Salernitana di Serse Cosmi per evitare la sconfitta contro il Sorrento all’Arechi. Volano anche Ferrante e Abreu, rispettivamente con Barletta e Picerno.

Due, invece, le doppiette nel gruppo B, con Giannotti e Isaac che sono saliti in cattedra rispettivamente con Campobasso e Guidonia Montecelio. Non steccano alla prima anche D’Ausilio e Merola con il Pescara, senza dimenticare un centravanti del calibro di Samuel Di Carmine, al centro del progetto del Livorno di Cristiano Lucarelli.

Nel girone A, vince l’esperienza di Michele Marconi e Leonardo Morosini, a segno anche in questa stagione sportiva. Riflettori puntati anche sul gioiello Inhatov, decisivo alla prima con il Cittadella in questo campionato. E poi c’è il gigante Odogwu, iscritto al tabellino con il Treviso dopo i primi 90 minuti.