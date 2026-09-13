Sempre più in alto diceva una vecchia pubblicità di Mike Bongiorno. Un po’ la fotografia di Kimi Antonelli che veleggia verso l’infinito e oltre dopo l’8° successo stagionale, il secondo di fila dopo Monza. E dire che i suoi diretti avversari vanno male: primo ritiro per Hamilton, non va oltre il 5° posto Russell che pure ha la stessa monoposto di Kimi che ora ha ben 81 punti sul compagno di squadra mentre Lewis deve guardarsi da Norris. Risalgono un po’ Verstappen e Leclerc. Tra i costruttori fuga verso la vittoria anche per la Mercedes che stacca di netto la Ferrari.
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La cronaca e il report del GP di Spagna
F1, classifica mondiale piloti dopo il Gp di Spagna
|1
|Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|292
|2
|George Russell
|Mercedes
|211
|3
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|191
|4
|Lando Norris
|McLaren
|186
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|167
|6
|Max Verstappen
|Red Bull
|145
La classifica piloti completa
F1, classifica costruttori 2026
- Mercedes – 503 punti
- Ferrari – 358 punti
- McLaren – 306 punti
- Red Bull – 230 punti
- Racing Bulls – 77 punti