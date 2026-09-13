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Classifica piloti e costruttori F1 dopo Madrid: Antonelli imprendibile, Russell sprofonda, primo zero di Hamilton

La nuova classifica piloti e costruttori dopo un altro trionfo di Antonelli nel Gp di Spagna, ora sono 81 punti su Russell molti di più su Hamilton. Mercedes allunga sulla Ferrari

2 min di lettura

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Sempre più in alto diceva una vecchia pubblicità di Mike Bongiorno. Un po’ la fotografia di Kimi Antonelli che veleggia verso l’infinito e oltre dopo l’8° successo stagionale, il secondo di fila dopo Monza. E dire che i suoi diretti avversari vanno male: primo ritiro per Hamilton, non va oltre il 5° posto Russell che pure ha la stessa monoposto di Kimi che ora ha ben 81 punti sul compagno di squadra mentre Lewis deve guardarsi da Norris. Risalgono un po’ Verstappen e Leclerc. Tra i costruttori fuga verso la vittoria anche per la Mercedes che stacca di netto la Ferrari.

La cronaca e il report del GP di Spagna

F1, classifica mondiale piloti dopo il Gp di Spagna

1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 292
2 George Russell Mercedes 211
3 Lewis Hamilton Ferrari 191
4 Lando Norris McLaren 186
5 Charles Leclerc Ferrari 167
6 Max Verstappen Red Bull 145

La classifica piloti completa

F1, classifica costruttori 2026

  1. Mercedes – 503 punti
  2. Ferrari – 358 punti
  3. McLaren – 306 punti
  4. Red Bull – 230 punti
  5. Racing Bulls – 77 punti

La classifica costruttori completa

Classifica piloti e costruttori F1 dopo Madrid: Antonelli imprendibile, Russell sprofonda, primo zero di Hamilton Getty

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