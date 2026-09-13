La nuova classifica piloti e costruttori dopo un altro trionfo di Antonelli nel Gp di Spagna, ora sono 81 punti su Russell molti di più su Hamilton. Mercedes allunga sulla Ferrari

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Sempre più in alto diceva una vecchia pubblicità di Mike Bongiorno. Un po’ la fotografia di Kimi Antonelli che veleggia verso l’infinito e oltre dopo l’8° successo stagionale, il secondo di fila dopo Monza. E dire che i suoi diretti avversari vanno male: primo ritiro per Hamilton, non va oltre il 5° posto Russell che pure ha la stessa monoposto di Kimi che ora ha ben 81 punti sul compagno di squadra mentre Lewis deve guardarsi da Norris. Risalgono un po’ Verstappen e Leclerc. Tra i costruttori fuga verso la vittoria anche per la Mercedes che stacca di netto la Ferrari.

La cronaca e il report del GP di Spagna

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F1, classifica mondiale piloti dopo il Gp di Spagna

1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 292 2 George Russell Mercedes 211 3 Lewis Hamilton Ferrari 191 4 Lando Norris McLaren 186 5 Charles Leclerc Ferrari 167 6 Max Verstappen Red Bull 145

F1, classifica costruttori 2026