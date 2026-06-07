Non finisce di stupire Kimi Antonelli, nei numeri e non solo. Con la vittoria a Monaco, la quinta di fila, continua a riscrivere i libri di storia della F1 ma soprattutto allunga a +66 punti il suo vantaggio sul secondo in classifica che non è più George Russell, naufragato nel porto di Monte Carlo beccandosi un 25-0 da Andrea. Alle spalle del 19enne bolognese sale secondo Lewis Hamilton che in un sol colpo supera Leclerc e Russell. Primo punto per la Cadillac con Perez.
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- F1, calendario: nessuna sosta, si va a Barcellona
La cronaca e il report del GP di Monaco
F1, classifica mondiale piloti dopo Monaco
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 156 punti
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 90 punti
- George Russell (Mercedes) – 88 punti
- Charles Leclerc (Ferrari) – 75 punti
- Oscar Piastri (McLaren) – 60 punti
La classifica piloti completa
F1, classifica costruttori dopo Monte Carlo
- Mercedes – 244 punti
- Ferrari – 165 punti
- McLaren – 118 punti
- Red Bull – 72 punti
- Alpine – 41 punti
La classifica costruttori completa
F1, calendario: nessuna sosta, si va a Barcellona
La F1 non si ferma. Dopo Monaco nessuna pausa, il calendario del Mondiale 2026 porterà il circus subito in Spagna per la precisione a Barcellona sul circuito del Montmelò per il Gran Premio di Catalunya 12/14 giugno.