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Classifica piloti e costruttori F1 post Monaco: Antonelli in fuga, Hamilton sale 2° e supera Leclerc e Russell

Antonelli allunga ancora in classifica dopo la vittoria di Monaco, +66 punti di vantaggio sul secondo che è diventato Hamilton riuscendo a passare in un sol colpo Leclerc e Russell entrambi a zero. Primo punto in F1 per la Cadillac con Perez

Pubblicato:

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Non finisce di stupire Kimi Antonelli, nei numeri e non solo. Con la vittoria a Monaco, la quinta di fila, continua a riscrivere i libri di storia della F1 ma soprattutto allunga a +66 punti il suo vantaggio sul secondo in classifica che non è più George Russell, naufragato nel porto di Monte Carlo beccandosi un 25-0 da Andrea. Alle spalle del 19enne bolognese sale secondo Lewis Hamilton che in un sol colpo supera Leclerc e Russell. Primo punto per la Cadillac con Perez.

La cronaca e il report del GP di Monaco

F1, classifica mondiale piloti dopo Monaco

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 156 punti
  2. Lewis Hamilton (Ferrari) – 90 punti
  3. George Russell (Mercedes) – 88 punti
  4. Charles Leclerc (Ferrari) – 75 punti
  5. Oscar Piastri (McLaren) – 60 punti

La classifica piloti completa

F1, classifica costruttori dopo Monte Carlo

  1. Mercedes – 244 punti
  2. Ferrari – 165 punti
  3. McLaren – 118 punti
  4. Red Bull – 72 punti
  5. Alpine – 41 punti

La classifica costruttori completa

F1, calendario: nessuna sosta, si va a Barcellona

La F1 non si ferma. Dopo Monaco nessuna pausa, il calendario del Mondiale 2026 porterà il circus subito in Spagna per la precisione a Barcellona sul circuito del Montmelò per il Gran Premio di Catalunya 12/14 giugno.

Classifica piloti e costruttori F1 post Monaco: Antonelli in fuga, Hamilton sale 2° e supera Leclerc e Russell Hamilton, che nude look a Monaco prima di salire sulla Ferrari, Lewis eccentrico e glamour Getty

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