Antonelli allunga ancora in classifica dopo la vittoria di Monaco, +66 punti di vantaggio sul secondo che è diventato Hamilton riuscendo a passare in un sol colpo Leclerc e Russell entrambi a zero. Primo punto in F1 per la Cadillac con Perez

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Non finisce di stupire Kimi Antonelli, nei numeri e non solo. Con la vittoria a Monaco, la quinta di fila, continua a riscrivere i libri di storia della F1 ma soprattutto allunga a +66 punti il suo vantaggio sul secondo in classifica che non è più George Russell, naufragato nel porto di Monte Carlo beccandosi un 25-0 da Andrea. Alle spalle del 19enne bolognese sale secondo Lewis Hamilton che in un sol colpo supera Leclerc e Russell. Primo punto per la Cadillac con Perez.

La cronaca e il report del GP di Monaco

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F1, classifica mondiale piloti dopo Monaco

Kimi Antonelli (Mercedes) – 156 punti Lewis Hamilton (Ferrari) – 90 punti George Russell (Mercedes) – 88 punti Charles Leclerc (Ferrari) – 75 punti Oscar Piastri (McLaren) – 60 punti

F1, classifica costruttori dopo Monte Carlo

Mercedes – 244 punti Ferrari – 165 punti McLaren – 118 punti Red Bull – 72 punti Alpine – 41 punti

F1, calendario: nessuna sosta, si va a Barcellona

La F1 non si ferma. Dopo Monaco nessuna pausa, il calendario del Mondiale 2026 porterà il circus subito in Spagna per la precisione a Barcellona sul circuito del Montmelò per il Gran Premio di Catalunya 12/14 giugno.