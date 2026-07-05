Classifica piloti e costruttori F1 post Silverstone: Hamilton e Russell accorciano su Antonelli, Leclerc si rilancia

Come cambia la classifica piloti e costruttori dopo il Gp di Gran Bretagna a Silverstone che ha visto il trionfo di Leclerc davanti a Russell e Hamilton con Antonelli fuori dai punti

Pubblicato: 05-07-2026 18:11 Condividi











Luca Fusco Giornalista Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio