Una gara pazza specie nel finale con uno, due, tre colpi di scena che però nulla toglie alla splendida vittoria di Charles Leclerc che fa sua Silverstone conquistando il suo 9° successo in carriera, tutti con la Ferrari, mettendo fine a un digiuno di quasi due anni, 623 giorni senza vittorie (l’ultima USA 2024). Punti 25 che rilanciano il monegasco nel mondiale piloti. Ma soprattutto sono i 20 punti a zero quasi piovuti dal cielo per George Russell nei confronti dello sfortunato Kimi Antonelli a fare la differenza con anche Hamilton che si fa sotto.
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- F1, classifica costruttori dopo Silverstone
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- F1 calendario: piccolo break poi c'è Spa
La cronaca e il report del GP di Austria
F1, classifica mondiale piloti dopo Silverstone
|1
|Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|179
|2
|George Russell
|Mercedes
|154
|3
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|147
|4
|Charles Leclerc
|Ferrari
|108
|5
|Lando Norris
|McLaren
|97
La classifica piloti completa
F1, classifica costruttori dopo Silverstone
|1
|Mercedes
|333
|2
|Ferrari
|255
|3
|McLaren
|179
|4
|Red Bull
|128
|5
|Alpine
|60
|6
|Racing Bulls
|59
La classifica costruttori completa
F1 calendario: piccolo break poi c’è Spa
La F1 si ferma una settimana. Dopo Silverstone piccola pausa, il calendario del Mondiale 2026 porterà il circus tra due settimana nelle Ardenne per la precisione nella mitica Spa per il Gran Premio del Belgio nel week end 17/19 luglio e poi il back to back in Ungheria prima delle ferie estive.