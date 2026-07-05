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Classifica piloti e costruttori F1 post Silverstone: Hamilton e Russell accorciano su Antonelli, Leclerc si rilancia

Come cambia la classifica piloti e costruttori dopo il Gp di Gran Bretagna a Silverstone che ha visto il trionfo di Leclerc davanti a Russell e Hamilton con Antonelli fuori dai punti

Pubblicato:

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Una gara pazza specie nel finale con uno, due, tre colpi di scena che però nulla toglie alla splendida vittoria di Charles Leclerc che fa sua Silverstone conquistando il suo 9° successo in carriera, tutti con la Ferrari, mettendo fine a un digiuno di quasi due anni, 623 giorni senza vittorie (l’ultima USA 2024). Punti 25 che rilanciano il monegasco nel mondiale piloti. Ma soprattutto sono i 20 punti a zero quasi piovuti dal cielo per George Russell nei confronti dello sfortunato Kimi Antonelli a fare la differenza con anche Hamilton che si fa sotto.

La cronaca e il report del GP di Austria

F1, classifica mondiale piloti dopo Silverstone

1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 179
2 George Russell Mercedes 154
3 Lewis Hamilton Ferrari 147
4 Charles Leclerc Ferrari 108
5 Lando Norris McLaren 97

La classifica piloti completa

F1, classifica costruttori dopo Silverstone

1 Mercedes 333
2 Ferrari 255
3 McLaren 179
4 Red Bull 128
5 Alpine 60
6 Racing Bulls 59

La classifica costruttori completa

F1 calendario: piccolo break poi c’è Spa

La F1 si ferma una settimana. Dopo Silverstone piccola pausa, il calendario del Mondiale 2026 porterà il circus tra due settimana nelle Ardenne per la precisione nella mitica Spa per il Gran Premio del Belgio nel week end 17/19 luglio e poi il back to back in Ungheria prima delle ferie estive.

Classifica piloti e costruttori F1 post Silverstone: Hamilton e Russell accorciano su Antonelli, Leclerc si rilancia Getty

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