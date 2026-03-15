Classifica piloti e costruttori F1, Antonelli piange: Kimi da Mondiale ed Hamilton c'è. Russell e Leclerc avvisati

La classifica piloti e costruttori del Mondiale 2026 dopo la prima vittoria in F1 di Kimi Antonelli in lacrime dopo il GP di Cina vinto davanti a Russell, Hamilton e Leclerc. Andrea si candida per il titolo

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

E’ il giorno di Andrea Kimi Antonelli che riporta l’Italia sul tetto del Mondiale di F1. Il talento bolognese ad appena 19 anni ha vinto la prima gara in Formula 1 conquistando il Grande Premio della Cina. Lacrime per lui sia nel team radio con i complimenti da Peter Bonnington e da Toto Wolff ma ha pianto anche dopo nella flash interview.

Con la vittoria a Shanghai, Antonelli si candida ufficialmente per il Mondiale a ridosso di Russell nella classifica piloti. Il primo podio con la Ferrari ringalluzzisce anche Lewis Hamilton che batte Leclerc e ora lo insidia per il 3° posto. La Ferrari continua il suo inseguimento alla Mercedes tra i costruttori. Alle loro spalle il vuoto.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Antonelli piange dopo la prima vittoria in F1

Antonelli riporta l’Italia sul gradino più alto del podio dopo Malesia 2002 con Fisichella. Con il trionfo del 19enne pilota bolognese in Cina, diventano 16 i piloti italiani che hanno vinto almeno un Gran Premio di Formula 1. A fine gara Kimi ha pianto sotto il casco ma anche sotto il podio, nell’intervista a caldo e in mondovisione.

La cronaca e il report del Gp di Australia

F1 classifica mondiale piloti dopo la Cina

George Russell (Mercedes) – 51 punti Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 47 punti Charles Leclerc (Ferrari) – 34 punti Lewis Hamilton (Ferrari) – 33 punti Oliver Bearman (Haas) – 17 punti

F1 classifica mondiale costruttori dopo Shanghai

Mercedes – 98 punti Ferrari – 67 punti McLaren – 18 punti Haas – 17 punti Red Bull – 12 punti

Calendario F1 2026, prossima tappa: si va in Giappone

Dopo il back to back tra Australia e Cina, la Formula 1 si concede per la prima volta quest’anno un po’ di pausa. Niente gara la prossima settimana. Il circus si dà appuntamento fra 14 giorni ma resta in Oriente. Il calendario del Mondiale 2026 di F1 porta il carrozzone in Giappone a Suzuka dal 27 al 29 marzo. Sarà quella l’ultima gara prima di una lunga sosta visto la decisione della FIA sulle gare di Bahrain e Arabia Saudita.