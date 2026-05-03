Cifra tonda per Kimi Antonelli dopo la vittoria del Gran Premio di Miami: il pilota della Mercedes sale a quota 100 punti in classifica mondiale piloti staccando di 20 lunghezze George Russell che nel finale passando Verstappen e Leclerc ha limitato i danni ma incassa un’altra sconfitta in seno alla Mercedes. Sfortunato nel finale Charles che ad un certo punto era a quota 70 punti, 2° nel campionato e ora si ritrova invece insidiato dal pilota McLaren Norris.
- F1 classifica mondiale piloti
- La classifica piloti completa
- F1 classifica costruttori
- La classifica costruttori completa
- F1, calendario: prossima fermata Montreal
La cronaca e il report del GP di Miami
F1 classifica mondiale piloti
- Kimi Antonelli – 100 punti
- George Russell – 80 punti
- Charles Leclerc – 63 punti
- Lando Norris – 51 punti
- Lewis Hamilton – 49 punti
- Oscar Piastri – 43 punti
- Max Verstappen – 26 punti
La classifica piloti completa
F1 classifica costruttori
- Mercedes – 180 punti
- Ferrari – 112 punti
- McLaren – 94 punti
- Red Bull – 30 punti
- Alpine – 21 punti
La classifica costruttori completa
F1, calendario: prossima fermata Montreal
La F1 si ferma ancora. A Miami il circus torna dopo oltre un mese di sosta e dopo il Gran Premio di domenica, si prende altre tre settimane di pausa. Il calendario del Mondiale 2026 porterà poi il carrozzone della Formula 1 a Montreal, verso fine mese, per il Gran Premio del Canada 22/24 maggio.