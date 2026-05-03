Come cambiano le classifiche del mondiale piloti e costruttori dopo il week end di Miami con la terza vittoria di Antonelli che vola a quota 100 punti nel campionato

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Cifra tonda per Kimi Antonelli dopo la vittoria del Gran Premio di Miami: il pilota della Mercedes sale a quota 100 punti in classifica mondiale piloti staccando di 20 lunghezze George Russell che nel finale passando Verstappen e Leclerc ha limitato i danni ma incassa un’altra sconfitta in seno alla Mercedes. Sfortunato nel finale Charles che ad un certo punto era a quota 70 punti, 2° nel campionato e ora si ritrova invece insidiato dal pilota McLaren Norris.

La cronaca e il report del GP di Miami

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F1 classifica mondiale piloti

Kimi Antonelli – 100 punti George Russell – 80 punti Charles Leclerc – 63 punti Lando Norris – 51 punti Lewis Hamilton – 49 punti Oscar Piastri – 43 punti Max Verstappen – 26 punti

F1 classifica costruttori

Mercedes – 180 punti Ferrari – 112 punti McLaren – 94 punti Red Bull – 30 punti Alpine – 21 punti

F1, calendario: prossima fermata Montreal

La F1 si ferma ancora. A Miami il circus torna dopo oltre un mese di sosta e dopo il Gran Premio di domenica, si prende altre tre settimane di pausa. Il calendario del Mondiale 2026 porterà poi il carrozzone della Formula 1 a Montreal, verso fine mese, per il Gran Premio del Canada 22/24 maggio.