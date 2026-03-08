Virgilio Sport
Classifica piloti e costruttori F1: Mercedes già scappa via, la Ferrari insegue. Sarà l'anno di Russell?

La prima classifica piloti e costruttori del Mondiale di F1 2026 dopo il GP di Australia vinto da Russell davanti ad Antonelli, Leclerc ed Hamilton. Mercedes subito in palla, Ferrari ok

Comincia con una doppietta della Mercedes il Mondiale di F1 2026 della nuova era. Prima fila e subito uno-due in gara per le frecce d’argento con Russell davanti ad Antonelli che è anche la prima classifica piloti. La Ferrari ha dimostrato un buon passo e un buon risultato con Leclerc sul podio ed Hamilton subito dietro. Cominciano in sordina Red Bull e McLaren: il campione del mondo Norris solo quinto davanti al 4 volte iridato Verstappen. Fuori Piastri, prima del via, e Hadjar our nei primi giri.

La cronaca e il report del Gp di Australia

F1 classifica mondiale piloti

1 George Russell Mercedes 25
2 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 18
3 Charles Leclerc Ferrari 15
4 Lewis Hamilton Ferrari 12
5 Lando Norris McLaren 10

La classifica piloti completa

F1 classifica mondiale costruttori finale

  1. Mercedes – 43 punti
  2. Ferrari – 27 punti
  3. McLaren – 10 punti
  4. Red Bull – 8 punti
  5. Haas – 6 punti

La classifica costruttori completa

Calendario F1 2026, prossima tappa: subito in Cina

Non c’è nemmeno il tempo di pensare e metabolizzare questa prima gara dell’anno che tra pochi giorni si scende di nuovo in pista. Il calendario del Mondiale 2026 di F1 porta il circus subiito in Cina a Shanghai dal 13 al 15 febbraio.

Classifica piloti e costruttori F1: Mercedes già scappa via, la Ferrari insegue. Sarà l'anno di Russell? Verstappen e Antonelli botti da paura: Kimi a muro in fp3, Max idem in qualifica. Mercedes e Red Bull distrutte Ansa

