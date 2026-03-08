Classifica piloti e costruttori F1: Mercedes già scappa via, la Ferrari insegue. Sarà l'anno di Russell?

Comincia con una doppietta della Mercedes il Mondiale di F1 2026 della nuova era. Prima fila e subito uno-due in gara per le frecce d’argento con Russell davanti ad Antonelli che è anche la prima classifica piloti. La Ferrari ha dimostrato un buon passo e un buon risultato con Leclerc sul podio ed Hamilton subito dietro. Cominciano in sordina Red Bull e McLaren: il campione del mondo Norris solo quinto davanti al 4 volte iridato Verstappen. Fuori Piastri, prima del via, e Hadjar our nei primi giri.
La cronaca e il report del Gp di Australia
F1 classifica mondiale piloti
|1
|George Russell
|Mercedes
|25
|2
|Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|18
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|15
|4
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|12
|5
|Lando Norris
|McLaren
|10
La classifica piloti completa
F1 classifica mondiale costruttori finale
- Mercedes – 43 punti
- Ferrari – 27 punti
- McLaren – 10 punti
- Red Bull – 8 punti
- Haas – 6 punti
La classifica costruttori completa
Calendario F1 2026, prossima tappa: subito in Cina
Non c’è nemmeno il tempo di pensare e metabolizzare questa prima gara dell’anno che tra pochi giorni si scende di nuovo in pista. Il calendario del Mondiale 2026 di F1 porta il circus subiito in Cina a Shanghai dal 13 al 15 febbraio.