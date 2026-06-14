Un lampo rosso illumina Barcellona. Lewis Hamilton non solo vince la sua prima gara con la Ferrari ma complice il ritiro di Antonelli che interrompe bruscamente la sua striscia vincente di 5 gare, si iscrive a pieno titolo alla corsa Mondiale andando a -41 punti da Kimi dopo avergli rifilato un 25-0 al Montmelò. Si riavvicina pure Russell mentre un altro ritiro fa restare al palo Leclerc reduce da tre week end davvero disastrosi.
- F1, classifica mondiale piloti dopo Barcellona
- La classifica piloti completa
- F1, classifica costruttori dopo Monte Carlo
- La classifica costruttori completa
- F1 calendario: piccolo break poi Gp Austria
La cronaca e il report del GP di Barcellona
F1, classifica mondiale piloti dopo Barcellona
|1
|Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|156
|2
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|115
|3
|George Russell
|Mercedes
|106
|4
|Charles Leclerc
|Ferrari
|75
|5
|Lando Norris
|McLaren
|73
La classifica piloti completa
F1, classifica costruttori dopo Monte Carlo
|1
|Mercedes
|262
|2
|Ferrari
|190
|3
|McLaren
|141
|4
|Red Bull
|89
|5
|Alpine
|56
La classifica costruttori completa
F1 calendario: piccolo break poi Gp Austria
La F1 si ferma una settimana. Dopo Barcellona piccola pausa, il calendario del Mondiale 2026 porterà il circus tra due settimana in Stiria per la precisione al Red Bull Ring per il Gran Premio di Austria nel week end 26/28 giugno.