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Classifica piloti e costruttori F1: Hamilton sale a -41 da Antonelli, Lewis può sognare l'8° Mondiale

La prima vittoria di Hamilton con la Ferrari, a Barcellona coincide con il ritiro di Antonelli che ferma la striscia di vittorie a 5 gare. Ed ora Lewis riduce le distanze da Kimi nel Mondiale piloti

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Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Un lampo rosso illumina Barcellona. Lewis Hamilton non solo vince la sua prima gara con la Ferrari ma complice il ritiro di Antonelli che interrompe bruscamente la sua striscia vincente di 5 gare, si iscrive a pieno titolo alla corsa Mondiale andando a -41 punti da Kimi dopo avergli rifilato un 25-0 al Montmelò. Si riavvicina pure Russell mentre un altro ritiro fa restare al palo Leclerc reduce da tre week end davvero disastrosi.

La cronaca e il report del GP di Barcellona

F1, classifica mondiale piloti dopo Barcellona

1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 156
2 Lewis Hamilton Ferrari 115
3 George Russell Mercedes 106
4 Charles Leclerc Ferrari 75
5 Lando Norris McLaren 73

La classifica piloti completa

F1, classifica costruttori dopo Monte Carlo

1 Mercedes 262
2 Ferrari 190
3 McLaren 141
4 Red Bull 89
5 Alpine 56

La classifica costruttori completa

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La F1 si ferma una settimana. Dopo Barcellona piccola pausa, il calendario del Mondiale 2026 porterà il circus tra due settimana in Stiria per la precisione al Red Bull Ring per il Gran Premio di Austria nel week end 26/28 giugno.

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