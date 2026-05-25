Un 25-0 che fa tanto bene alla corsa mondiale di Andrea Kimi Antonelli. Il 19enne italiano fa bottino pieno ancora una volta anche sotto la foglia d’acero del Canada e approfitta a piene mani del ritiro di Russell per allungare nella classifica piloti: +43 sull’inglese. Alle spalle del duo Mercedes ci sono i due piloti Ferrari con Hamilton ora più vicino a Leclerc dopo il 2° posto a Montreal miglior risultato della sua carriera in rosso.
- F1, classifica mondiale piloti dopo la Sprint
- La classifica piloti completa
- F1, classifica costruttori dopo la Sprint
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- F1, calendario: tra due settimana Gp di Monaco
La cronaca e il report del GP del Canada
F1, classifica mondiale piloti dopo la Sprint
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 131 punti
- George Russell (Mercedes) – 88 punti
- Charles Leclerc (Ferrari) – 75 punti
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 72 punti
- Lando Norris (McLaren) – 58 punti
La classifica piloti completa
F1, classifica costruttori dopo la Sprint
- Mercedes – 219 punti
- Ferrari – 147 punti
- McLaren – 106 punti
- Red Bull – 57 punti
- Alpine – 35 punti
La classifica costruttori completa
F1, calendario: tra due settimana Gp di Monaco
La F1 si ferma ancora. A Montreal il circus tornato dopo altre tre settimane di sosta e dopo il Gran Premio di domenica, si prende stavolta solo un week end di pausa. Il calendario del Mondiale 2026 porterà il carrozzone della Formula 1 per la prima volta in Europa, nella prima settimana di maggio, per lo storico e ricco di glamour appuntamento col Gran Premio di Monaco 5/7 giugno.