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Classifica piloti e costruttori F1 post Canada: Antonelli vola a +43 punti su Russell, sale Hamilton

Antonelli prende il largo dopo il 25-0 su Russell: come cambiano la classifica piloti e costruttori del Mondiale 2026 di F1 dopo il Gran Premio del Canada vinto da Kimi su Hamilton e Verstappen

Pubblicato:

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Un 25-0 che fa tanto bene alla corsa mondiale di Andrea Kimi Antonelli. Il 19enne italiano fa bottino pieno ancora una volta anche sotto la foglia d’acero del Canada e approfitta a piene mani del ritiro di Russell per allungare nella classifica piloti: +43 sull’inglese. Alle spalle del duo Mercedes ci sono i due piloti Ferrari con Hamilton ora più vicino a Leclerc dopo il 2° posto a Montreal miglior risultato della sua carriera in rosso.

La cronaca e il report del GP del Canada

F1, classifica mondiale piloti dopo la Sprint

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 131 punti
  2. George Russell (Mercedes) – 88 punti
  3. Charles Leclerc (Ferrari) – 75 punti
  4. Lewis Hamilton (Ferrari) – 72 punti
  5. Lando Norris (McLaren) – 58 punti

La classifica piloti completa

F1, classifica costruttori dopo la Sprint

  1. Mercedes – 219 punti
  2. Ferrari – 147 punti
  3. McLaren – 106 punti
  4. Red Bull – 57 punti
  5. Alpine – 35 punti

La classifica costruttori completa

F1, calendario: tra due settimana Gp di Monaco

La F1 si ferma ancora. A Montreal il circus tornato dopo altre tre settimane di sosta e dopo il Gran Premio di domenica, si prende stavolta solo un week end di pausa. Il calendario del Mondiale 2026 porterà il carrozzone della Formula 1 per la prima volta in Europa, nella prima settimana di maggio, per lo storico e ricco di glamour appuntamento col Gran Premio di Monaco 5/7 giugno.

Classifica piloti e costruttori F1 post Canada: Antonelli vola a +43 punti su Russell, sale Hamilton Hamilton in total black sfreccia sulla Panigale a Montreal: passione Ducati per Lewis Getty

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